Hyderabad Rains: IMD Issues Yellow Alert for Four Days Starting August 7
Hyderabad:The India Meteorological Department (IMD) has issued a yellow alert for multiple districts in Telangana, forecasting heavy rainfall and thunderstorms over the next three days.
Districts on Alert:
- Thursday (Aug 7): Isolated heavy rains are expected in Nalgonda, Yadadri Bhuvanagiri, Nagarkurnool, and Wanaparthy. Widespread light to moderate showers are also likely, accompanied by thunderstorms, lightning, and gusty winds reaching 30–40 kmph.
- Friday (Aug 8): Heavy rainfall may occur in Nalgonda, Mahabubnagar, Nagarkurnool, Wanaparthy, Narayanpet, and Jogulamba Gadwal districts.
- Saturday (Aug 9): The rain is likely to continue in Nalgonda, Suryapet, Nagarkurnool, Wanaparthy, and Jogulamba Gadwal.
- Sunday (Aug 10): Light to moderate rainfall is expected across most parts of Telangana.
Rainfall in the Last 24 Hours:
According to the Telangana State Development Planning Society (TGDPS), several districts experienced moderate to heavy rainfall in the last 24 hours. Rainfall was reported in Nirmal, Nizamabad, Jagtial, Rajanna Sircilla, Karimnagar, Hanamkonda, Warangal, Medak, Siddipet, Kamareddy, Sangareddy, and Bhuvanagiri.
The highest rainfall was recorded in Tadvai village of Kamareddy district, with 7.2 cm.
Residents are advised to stay alert, avoid waterlogged areas, and follow updates from official weather agencies as the situation develops.