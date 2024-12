OTT Releases This Week: Movies and Web Series to Watch (Dec 19 -21 )

This week, four movies are releasing in theaters, and many movies and web series are coming to OTT platforms. Let’s take a look at what's streaming where.

Netflix:

Enigma (English) – December 17

Love to Hate It Julius (English) – December 17

Stepping Stones (Documentary Movie) – December 18

The Dragon Prince (Web Series) – December 18

Virgin River 6 (Web Series) – December 19

The Six Triple Eight (English) – December 20

Yoyo Honey Singh (Famous Hindi Documentary) – December 21

ETV Win:

Leela Vinodam (Telugu) December 19

Amazon Prime:

Girls Will Be Girls (Hindi) December 18

Beast Games (English) December 18

Jio Cinema:

Twisters (English) – December 18

Moonwalk (Hindi) – December 20

Thelma (English) – December 21

Laid (English) – December 19

Piya Paradesia (Marathi) – December 20

Aaj Par Jeene Ki Tamannaah Hai (Bhojpuri) – December 20

Manorama Max:

Pallotti Nineties Kids (Malayalam) December 18

Lions Gate Play:

Boy Kills World (English) December 20

Aha OTT:

Zebra (Telugu Crime Thriller Movie) - December 20

Disney Hotstar OTT:

O Kaman All Ye Faithful (English) – December 17

What If Season 3 (Marvel Web Series) – December 22



Also read: Raja Saab Makers Break Silence on Delay Rumors