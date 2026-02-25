Bank Holidays in March 2026: Full State-Wise Holiday List
February is coming to an end, and with March around the corner, customers planning a visit to the bank should check the complete list of bank holidays in advance. As per the holiday calendar released by the Reserve Bank of India (RBI), banks will observe several holidays in March due to national festivals, regional celebrations, second and fourth Saturdays, and Sundays.
In total, banks will remain closed for up to 18 days in different states and cities during March. Here is the detailed list of holidays:
March Bank Holidays List
- March 1 (Sunday) – Banks closed nationwide due to weekly Sunday holiday.
- March 2 (Holika Dahan) – Banks closed in Kanpur and Lucknow.
- March 3 (Holi – Second Day) – Banks closed in Belapur, Bhopal, Dehradun, Gangtok, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Mumbai, Nagpur, Panaji, Patna, Ranchi, and Vijayawada.
- March 4 (Regional Holiday) – Banks closed in Agartala, Ahmedabad, Aizawl, Bhubaneswar, Chandigarh, Dehradun, Imphal, Itanagar, Jammu, Kanpur, Lucknow, New Delhi, Patna, Raipur, Ranchi, Shillong, and Shimla.
- March 8 (Sunday) – Banks closed nationwide.
- March 13 (Chapchar Kut) – Banks closed in Aizawl.
- March 14 (Second Saturday) – Banks closed across India.
- March 15 (Sunday) – Banks closed nationwide.
- March 17 (Shab-e-Qadr) – Banks closed in Jammu and Srinagar.
- March 19 (Gudi Padwa / Ugadi / Telugu New Year) – Banks closed in Belapur, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Imphal, Jammu, Mumbai, Nagpur, Panaji, Srinagar, and Vijayawada.
- March 20 (Eid-ul-Fitr / Juma-tul-Vida) – Banks closed in Jammu, Kochi, Srinagar, Thiruvananthapuram, and Vijayawada.
- March 21 (Ramzan Eid / Eid-ul-Fitr / Sarhul) – Banks closed in most cities except Kochi, Shimla, Thiruvananthapuram, and Vijayawada.
- March 22 (Sunday) – Banks closed nationwide.
- March 26 (Sri Rama Navami) – Banks closed in Ahmedabad, Aizawl, Belapur, Chandigarh, Dehradun, Jaipur, Kanpur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Ranchi, and Shimla.
- March 27 (Sri Rama Navami – Chaiti Dussehra) – Banks closed in Bhopal, Bhubaneswar, Gangtok, Hyderabad, Patna, and Vijayawada.
- March 28 (Fourth Saturday) – Banks closed nationwide.
- March 29 (Sunday) – Banks closed nationwide.
- March 31 (Mahavir Jayanti) – Banks closed in Ahmedabad, Belapur, Bengaluru, Bhopal, Chennai, Jaipur, Kanpur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, New Delhi, Patna, Raipur, and Ranchi.
Important Note
Although banks will remain closed on these holidays, customers can continue to use online banking, mobile banking apps, and ATM services. However, branch-related services such as cheque clearance and in-person transactions will not be available on the listed holidays. It is advisable to check state-specific holidays before planning important banking work.