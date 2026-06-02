Gold, Silver Prices Today, June 2: Check City-Wise Rates

Jun 02, 2026, 11:48 IST
- Sakshi Post

Gold and silver prices in India remained strong on June 2, 2026, as global uncertainty and tensions surrounding Iran continued to support demand for safe-haven assets. Investors are closely tracking international developments, which have helped keep precious metal prices at elevated levels. Gold prices remained steady across major Indian cities, while silver also traded at high levels.

Experts say geopolitical tensions and uncertainty in global markets often encourage investors to move towards gold and silver, which are considered safer investment options during volatile periods. As a result, both metals continue to attract strong interest from buyers and investors.

Gold Prices Today, June 2, 2026:

Delhi

  • 22K Gold: ₹1,43,350 per 10 grams
  • 24K Gold: ₹1,56,370 per 10 grams

Mumbai

  • 22K Gold: ₹1,46,100 per 10 grams
  • 24K Gold: ₹1,59,380 per 10 grams

Hyderabad

  • 22K Gold: ₹1,46,100 per 10 grams
  • 24K Gold: ₹1,59,380 per 10 grams

Chennai

  • 22K Gold: ₹1,46,100 per 10 grams
  • 24K Gold: ₹1,59,380 per 10 grams

Bengaluru

  • 22K Gold: ₹1,46,100 per 10 grams
  • 24K Gold: ₹1,59,380 per 10 grams

Kolkata

  • 22K Gold: ₹1,46,100 per 10 grams
  • 24K Gold: ₹1,59,380 per 10 grams

Pune

  • 22K Gold: ₹1,46,100 per 10 grams
  • 24K Gold: ₹1,59,380 per 10 grams

Ahmedabad

  • 22K Gold: ₹1,46,100 per 10 grams
  • 24K Gold: ₹1,59,380 per 10 grams

Silver Prices Today, June 2, 2026:

Delhi

  • Silver: ₹2,80,000 per kg

Mumbai

  • Silver: ₹2,80,000 per kg

Hyderabad

  • Silver: ₹2,80,000 per kg

Chennai

  • Silver: ₹2,80,000 per kg

Bengaluru

  • Silver: ₹2,80,000 per kg

Kolkata

  • Silver: ₹2,80,000 per kg

Pune

  • Silver: ₹2,80,000 per kg

Ahmedabad

  • Silver: ₹2,80,000 per kg

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