Gold, Silver Prices Today, June 2: Check City-Wise Rates

Gold and silver prices in India remained strong on June 2, 2026, as global uncertainty and tensions surrounding Iran continued to support demand for safe-haven assets. Investors are closely tracking international developments, which have helped keep precious metal prices at elevated levels. Gold prices remained steady across major Indian cities, while silver also traded at high levels.

Experts say geopolitical tensions and uncertainty in global markets often encourage investors to move towards gold and silver, which are considered safer investment options during volatile periods. As a result, both metals continue to attract strong interest from buyers and investors.

Gold Prices Today, June 2, 2026:

Delhi

22K Gold: ₹1,43,350 per 10 grams

24K Gold: ₹1,56,370 per 10 grams

Mumbai

22K Gold: ₹1,46,100 per 10 grams

24K Gold: ₹1,59,380 per 10 grams

Hyderabad

22K Gold: ₹1,46,100 per 10 grams

24K Gold: ₹1,59,380 per 10 grams

Chennai

22K Gold: ₹1,46,100 per 10 grams

24K Gold: ₹1,59,380 per 10 grams

Bengaluru

22K Gold: ₹1,46,100 per 10 grams

24K Gold: ₹1,59,380 per 10 grams

Kolkata

22K Gold: ₹1,46,100 per 10 grams

24K Gold: ₹1,59,380 per 10 grams

Pune

22K Gold: ₹1,46,100 per 10 grams

24K Gold: ₹1,59,380 per 10 grams

Ahmedabad

22K Gold: ₹1,46,100 per 10 grams

24K Gold: ₹1,59,380 per 10 grams

Silver Prices Today, June 2, 2026:

Delhi

Silver: ₹2,80,000 per kg

Mumbai

Silver: ₹2,80,000 per kg

Hyderabad

Silver: ₹2,80,000 per kg

Chennai

Silver: ₹2,80,000 per kg

Bengaluru

Silver: ₹2,80,000 per kg

Kolkata

Silver: ₹2,80,000 per kg

Pune

Silver: ₹2,80,000 per kg

Ahmedabad