Gold, Silver Prices Today, June 2: Check City-Wise Rates
Gold and silver prices in India remained strong on June 2, 2026, as global uncertainty and tensions surrounding Iran continued to support demand for safe-haven assets. Investors are closely tracking international developments, which have helped keep precious metal prices at elevated levels. Gold prices remained steady across major Indian cities, while silver also traded at high levels.
Experts say geopolitical tensions and uncertainty in global markets often encourage investors to move towards gold and silver, which are considered safer investment options during volatile periods. As a result, both metals continue to attract strong interest from buyers and investors.
Gold Prices Today, June 2, 2026:
Delhi
- 22K Gold: ₹1,43,350 per 10 grams
- 24K Gold: ₹1,56,370 per 10 grams
Mumbai
- 22K Gold: ₹1,46,100 per 10 grams
- 24K Gold: ₹1,59,380 per 10 grams
Hyderabad
- 22K Gold: ₹1,46,100 per 10 grams
- 24K Gold: ₹1,59,380 per 10 grams
Chennai
- 22K Gold: ₹1,46,100 per 10 grams
- 24K Gold: ₹1,59,380 per 10 grams
Bengaluru
- 22K Gold: ₹1,46,100 per 10 grams
- 24K Gold: ₹1,59,380 per 10 grams
Kolkata
- 22K Gold: ₹1,46,100 per 10 grams
- 24K Gold: ₹1,59,380 per 10 grams
Pune
- 22K Gold: ₹1,46,100 per 10 grams
- 24K Gold: ₹1,59,380 per 10 grams
Ahmedabad
- 22K Gold: ₹1,46,100 per 10 grams
- 24K Gold: ₹1,59,380 per 10 grams
Silver Prices Today, June 2, 2026:
Delhi
- Silver: ₹2,80,000 per kg
Mumbai
- Silver: ₹2,80,000 per kg
Hyderabad
- Silver: ₹2,80,000 per kg
Chennai
- Silver: ₹2,80,000 per kg
Bengaluru
- Silver: ₹2,80,000 per kg
Kolkata
- Silver: ₹2,80,000 per kg
Pune
- Silver: ₹2,80,000 per kg
Ahmedabad
- Silver: ₹2,80,000 per kg