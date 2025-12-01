Bank Holiday Today, Dec 1: Banks Closed in These States — Check Now
Banks in a few Indian states are closed today, December 1, 2025 (Monday), on account of State Inauguration Day and Indigenous Faith Day.
Since bank holidays in India vary from one state to another, the Reserve Bank of India (RBI) regularly updates state-wise bank closures on its official website.
Bank Status Today — December 1, 2025
- Banks Closed: Arunachal Pradesh, Nagaland
- Banks Open: All other states
Why Are Banks Closed in Some States Today?
- State Inauguration Day — Nagaland
- Observed every year on December 1
Marks Nagaland becoming a separate Indian state in 1963
- Celebrated as a regional public holiday statewide
- Indigenous Faith Day — Arunachal Pradesh
- Celebrated on December 1
- Honours the indigenous faiths and cultural heritage of Arunachal’s tribal communities
- People from various tribes come together to celebrate their native belief systems
December 2025 Bank Holidays Across India
Banks will remain closed on various dates in December across different states for festivals, anniversaries, and regional observances. Below is the city-wise list using bullet points instead of tables.
Where Banks Will Be Closed in December 2025
Agartala
- December 25
Ahmedabad
- December 25
Aizawl
- December 12
- December 18
- December 19
- December 27
Belapur
- December 25
Bengaluru
- December 25
Bhopal
- December 25
Bhubaneswar
- December 25
Chandigarh
- December 25
Chennai
- December 25
Dehradun
- December 25
Gangtok
- December 12
- December 18
- December 20
Guwahati
- December 25
Hyderabad
- December 25
Imphal
- December 25
- December 31
Itanagar
- December 1
- December 25
Jaipur
- December 25
Jammu
- December 25
Kanpur
- December 25
Kochi
- December 25
Kohima
- December 1
- December 19
- December 24
- December 25
- December 26
Kolkata
- December 25
Lucknow
- December 25
Mumbai
- December 25
Nagpur
- December 25
New Delhi
- December 25
Panaji
- December 3
- December 19
- December 24
Patna
- December 25
Raipur
- December 25
Ranchi
- December 25
Shillong
- December 3
- December 12
- December 18
- December 19
- December 26
- December 30
Shimla
- December 25
Srinagar
- December 25
Thiruvananthapuram
- December 25
Vijayawada
- December 25
December 2025 Holiday Descriptions
Here’s a quick look at the holidays observed by different states in December:
- December 1: State Inauguration Day / Indigenous Faith Day
- December 3: Feast of St. Francis Xavier
- December 12: Death Anniversary of Pa Togan Nengminja Sangma
- December 18: Death Anniversary of U SoSo Tham
- December 19: Goa Liberation Day
- December 20: Losoong / Namsoong
- December 22: Losoong / Namsoong (additional observance)
- December 24: Christmas Eve
- December 25: Christmas
- December 26: Christmas Celebration
- December 27: Christmas (regional)
- December 30: Death Anniversary of U Kiang Nangbah
- December 31: New Year’s Eve / Imoinu Iratpa