Bank Holiday Today, Dec 1: Banks Closed in These States — Check Now

Dec 01, 2025, 11:03 IST
- Sakshi Post

Banks in a few Indian states are closed today, December 1, 2025 (Monday), on account of State Inauguration Day and Indigenous Faith Day.
Since bank holidays in India vary from one state to another, the Reserve Bank of India (RBI) regularly updates state-wise bank closures on its official website.

Bank Status Today — December 1, 2025

  • Banks Closed: Arunachal Pradesh, Nagaland
  • Banks Open: All other states

Why Are Banks Closed in Some States Today?

  • State Inauguration Day — Nagaland
  • Observed every year on December 1

Marks Nagaland becoming a separate Indian state in 1963

  • Celebrated as a regional public holiday statewide
  • Indigenous Faith Day — Arunachal Pradesh
  • Celebrated on December 1
  • Honours the indigenous faiths and cultural heritage of Arunachal’s tribal communities
  • People from various tribes come together to celebrate their native belief systems

December 2025 Bank Holidays Across India

Banks will remain closed on various dates in December across different states for festivals, anniversaries, and regional observances. Below is the city-wise list using bullet points instead of tables.

Where Banks Will Be Closed in December 2025

Agartala

  • December 25

Ahmedabad

  • December 25

Aizawl

  • December 12
  • December 18
  • December 19
  • December 27

Belapur

  • December 25

Bengaluru

  • December 25

Bhopal

  • December 25

Bhubaneswar

  • December 25

Chandigarh

  • December 25

Chennai

  • December 25

Dehradun

  • December 25

Gangtok

  • December 12
  • December 18
  • December 20

Guwahati

  • December 25

Hyderabad

  • December 25

Imphal

  • December 25
  • December 31

Itanagar

  • December 1
  • December 25

Jaipur

  • December 25

Jammu

  • December 25

Kanpur

  • December 25

Kochi

  • December 25

Kohima

  • December 1
  • December 19
  • December 24
  • December 25
  • December 26

Kolkata

  • December 25

Lucknow

  • December 25

Mumbai

  • December 25

Nagpur

  • December 25

New Delhi

  • December 25

Panaji

  • December 3
  • December 19
  • December 24

Patna

  • December 25

Raipur

  • December 25

Ranchi

  • December 25

Shillong

  • December 3
  • December 12
  • December 18
  • December 19
  • December 26
  • December 30

Shimla

  • December 25

Srinagar

  • December 25

Thiruvananthapuram

  • December 25

Vijayawada

  • December 25

December 2025 Holiday Descriptions

Here’s a quick look at the holidays observed by different states in December:

  • December 1: State Inauguration Day / Indigenous Faith Day
  • December 3: Feast of St. Francis Xavier
  • December 12: Death Anniversary of Pa Togan Nengminja Sangma
  • December 18: Death Anniversary of U SoSo Tham
  • December 19: Goa Liberation Day
  • December 20: Losoong / Namsoong
  • December 22: Losoong / Namsoong (additional observance)
  • December 24: Christmas Eve
  • December 25: Christmas
  • December 26: Christmas Celebration
  • December 27: Christmas (regional)
  • December 30: Death Anniversary of U Kiang Nangbah
  • December 31: New Year’s Eve / Imoinu Iratpa

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