Gold, Silver Prices in India Today, August 13: Gold Rates Fall Across Key Cities
Gold prices in India rose on Wednesday, August 13, supported by a weaker US dollar after mild US inflation data strengthened expectations of a possible interest rate cut in September.
- Mumbai: 22-carat gold – Rs 92,940 per 10 grams | 24-carat gold – Rs 1,01,390 per 10 grams
- Delhi: 22-carat gold – Rs 93,090 per 10 grams | 24-carat gold – Rs 1,01,540 per 10 grams
- Hyderabad: 22-carat gold – Rs 92,940 per 10 grams | 24-carat gold – Rs 1,01,390 per 10 grams
- Chennai: 22-carat gold – Rs 92,940 per 10 grams | 24-carat gold – Rs 1,01,390 per 10 grams
- Bengaluru: 22-carat gold – Rs 92,940 per 10 grams | 24-carat gold – Rs 1,01,390 per 10 grams
Silver was trading at Rs 1,14,900 per kilogram in Mumbai.
In the futures market on MCX, gold futures expiring on August 5, 2025, rose 0.08% to Rs 1,00,238 per 10 grams, while silver futures for September 5, 2025, gained 0.53%, trading at Rs 1,14,343 per kilogram.
Investors are closely watching these price movements as global trends continue to influence domestic gold and silver markets.