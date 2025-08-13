Gold, Silver Prices in India Today, August 13: Gold Rates Fall Across Key Cities

August 13, 2025

Following allegations of poll rigging and other malpractices during the ZPTC by-polls in Pulivendula and Ontimitta, the Election Commission of India announced late at night that re-polling will be held at two booths in Pulivendula. YSRCP leaders condemned the sudden announcement and called for a boycott of the re-polling. Speaking to the media, Kadapa MP YS Avinash Reddy sharply criticized both the Election Commission and the ruling TDP.