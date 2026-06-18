Gold and Silver Prices Today, June 18: Check City-Wise Rates

Jun 18, 2026, 11:49 IST
- Sakshi Post

Gold and silver prices in India witnessed a slight decline on June 18, 2026, amid weak global market trends and profit-booking by investors. Despite the fall, precious metal prices continue to remain at elevated levels compared to previous months. Buyers and investors are closely monitoring market movements as bullion rates remain volatile.

Gold Prices Today - June 18, 2026:

Hyderabad

  • 24K Gold – ₹1,51,500 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,38,900 per 10 grams

Visakhapatnam

  • 24K Gold – ₹1,51,500 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,38,900 per 10 grams

Vijayawada

  • 24K Gold – ₹1,51,500 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,38,900 per 10 grams

Chennai

  • 24K Gold – ₹1,51,700 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,39,100 per 10 grams

Bengaluru

  • 24K Gold – ₹1,51,400 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,38,800 per 10 grams

Mumbai

  • 24K Gold – ₹1,50,900 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,38,300 per 10 grams

Delhi

  • 24K Gold – ₹1,52,000 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,39,400 per 10 grams

Kolkata

  • 24K Gold – ₹1,50,900 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,38,300 per 10 grams

Silver Prices Today - June 18, 2026:

  • Delhi – ₹2,60,000 per kg
  • Mumbai – ₹2,60,000 per kg
  • Kolkata – ₹2,60,000 per kg
  • Bengaluru – ₹2,60,000 per kg
  • Hyderabad – ₹2,70,000 per kg
  • Chennai – ₹2,70,000 per kg

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