Gold and Silver Prices Today, June 18: Check City-Wise Rates

Gold and silver prices in India witnessed a slight decline on June 18, 2026, amid weak global market trends and profit-booking by investors. Despite the fall, precious metal prices continue to remain at elevated levels compared to previous months. Buyers and investors are closely monitoring market movements as bullion rates remain volatile.

Gold Prices Today - June 18, 2026:

Hyderabad

24K Gold – ₹1,51,500 per 10 grams

22K Gold – ₹1,38,900 per 10 grams

Visakhapatnam

24K Gold – ₹1,51,500 per 10 grams

22K Gold – ₹1,38,900 per 10 grams

Vijayawada

24K Gold – ₹1,51,500 per 10 grams

22K Gold – ₹1,38,900 per 10 grams

Chennai

24K Gold – ₹1,51,700 per 10 grams

22K Gold – ₹1,39,100 per 10 grams

Bengaluru

24K Gold – ₹1,51,400 per 10 grams

22K Gold – ₹1,38,800 per 10 grams

Mumbai

24K Gold – ₹1,50,900 per 10 grams

22K Gold – ₹1,38,300 per 10 grams

Delhi

24K Gold – ₹1,52,000 per 10 grams

22K Gold – ₹1,39,400 per 10 grams

Kolkata

24K Gold – ₹1,50,900 per 10 grams

22K Gold – ₹1,38,300 per 10 grams

Silver Prices Today - June 18, 2026: