Gold and Silver Prices Today, June 18: Check City-Wise Rates
Gold and silver prices in India witnessed a slight decline on June 18, 2026, amid weak global market trends and profit-booking by investors. Despite the fall, precious metal prices continue to remain at elevated levels compared to previous months. Buyers and investors are closely monitoring market movements as bullion rates remain volatile.
Gold Prices Today - June 18, 2026:
Hyderabad
- 24K Gold – ₹1,51,500 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,38,900 per 10 grams
Visakhapatnam
- 24K Gold – ₹1,51,500 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,38,900 per 10 grams
Vijayawada
- 24K Gold – ₹1,51,500 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,38,900 per 10 grams
Chennai
- 24K Gold – ₹1,51,700 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,39,100 per 10 grams
Bengaluru
- 24K Gold – ₹1,51,400 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,38,800 per 10 grams
Mumbai
- 24K Gold – ₹1,50,900 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,38,300 per 10 grams
Delhi
- 24K Gold – ₹1,52,000 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,39,400 per 10 grams
Kolkata
- 24K Gold – ₹1,50,900 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,38,300 per 10 grams
Silver Prices Today - June 18, 2026:
- Delhi – ₹2,60,000 per kg
- Mumbai – ₹2,60,000 per kg
- Kolkata – ₹2,60,000 per kg
- Bengaluru – ₹2,60,000 per kg
- Hyderabad – ₹2,70,000 per kg
- Chennai – ₹2,70,000 per kg