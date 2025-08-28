Telangana Rains on Aug 28 and 29: Heavy Rains and Flash Flood Risk
The Telangana Meteorological Department has issued alerts as extremely heavy rainfall is expected across several districts today.
Red Alert: Nirmal, Jagityal, Nizamabad, and Kamareddy are likely to witness very heavy rainfall. Residents are advised to take necessary precautions.
Orange Alert: Adilabad, Warangal, Karimnagar, Medak, and Vikarabad may experience very heavy rainfall in the next 24 hours.
Yellow Alert: Hyderabad, Rangareddy, Bhadradri, Yadadri Bhuvanagiri, and Mahbubnagar districts could see heavy rainfall today.
24-Hour Flash Flood Risk (FFR) Outlook till 11:30 IST on 29-08-2025:
A low to moderate flash flood risk is anticipated over select watersheds and neighbourhoods in the following districts: Adilabad, Bhupalpalli, Mulugu, Kamareddy, Medak, Nirmal, Nizamabad, Sangareddy, and Vikarabad.
Due to expected rainfall, surface runoff and inundation may occur in fully saturated soils and low-lying areas. Citizens in vulnerable zones are urged to stay alert, avoid waterlogged areas, and follow official safety instructions.