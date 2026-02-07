OTT Releases This Week February 2–8, 2026: Raja Saab, Naari Naari Naduma Murari & More
This week brings a packed lineup of movies and web series across major OTT platforms including Jio Hotstar, Netflix, Prime Video, ZEE5, Aha Video, and SunNxt. Whether you’re into horror fantasy, rom-coms, documentaries, or family dramas, there’s something to binge from February 2 to February 8, 2026.
Jio Hotstar Releases
- The Raja Saab – Horror Fantasy (Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam)
- Kis Kisko Pyaar Karoon 2 – Romantic Comedy (Hindi)
- Ella McCay – Comedy Drama (English)
- We Call It Imagineering – S1 – Documentary (English)
- The Muppet Show – Documentary (English)
- Scars of Beauty Special – Documentary (Portuguese)
Prime Video Highlights
- Nari Nari Naduma Murari – Rom-Com (Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, Hindi)
- Mahasenha – Mythological Thriller (Tamil & Telugu)
- Subedaar – Action Drama (Hindi)
- Relationship Goals – Rom-Com (English & Hindi)
- Last Swim – Coming-of-Age Drama (English)
- A Pale View of Hills – Mystery Thriller (Japanese)
- Fabian and the Deadly Wedding – Mystery Comedy (German)
Netflix Originals & Additions
- Sabar Bonda – Romantic Drama (Marathi)
- Transformers One – Sci-Fi Action (English)
- Yoh Bestie – Romantic Drama (English)
- Even If This Love Disappears Tonight – Romance (Korean)
- Death Whisperer 3 – Horror Drama (Thai)
- Everyone Knows Every Juan – Comedy Drama (Filipino)
- The Lincoln Lawyer – S4 – Legal Drama (English & Hindi)
- Samuel – S1 – Animation Drama (English)
- Queen of Chess – Documentary (English & Hindi)
- The Investigation of Lucy Letby – Documentary (English, Telugu, Tamil & Hindi)
- Chef And My Fridge – S2 – Reality Show (Korean)
- Is It Cake Valentines – S1 – Reality (English)
- Mo Gilligan: In The Moment – Stand-Up (English)
- Unfamiliar – S1 – Spy Thriller (German, English, Tamil & Hindi)
- Salvador – S1 – Crime Thriller (Spanish)
ZEE5 & Regional Platforms
Jai – Political Drama (Kannada)
Nellikkampoyil Night Riders – Horror Comedy (Malayalam)
Shabad: Reet Aur Riwaaz – S1 – Family Drama (Hindi)
Nilakanta – Action Drama on SunNxt (Telugu & Tamil)
Mindiyum Paranjum – Romantic Drama on SunNxt (Malayalam)