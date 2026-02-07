OTT Releases This Week February 2–8, 2026: Raja Saab, Naari Naari Naduma Murari & More

Feb 07, 2026, 12:01 IST
- Sakshi Post

This week brings a packed lineup of movies and web series across major OTT platforms including Jio Hotstar, Netflix, Prime Video, ZEE5, Aha Video, and SunNxt. Whether you’re into horror fantasy, rom-coms, documentaries, or family dramas, there’s something to binge from February 2 to February 8, 2026.

Jio Hotstar Releases

  • The Raja Saab – Horror Fantasy (Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam)
  • Kis Kisko Pyaar Karoon 2 – Romantic Comedy (Hindi)
  • Ella McCay – Comedy Drama (English)
  • We Call It Imagineering – S1 – Documentary (English)
  • The Muppet Show – Documentary (English)
  • Scars of Beauty Special – Documentary (Portuguese)

Prime Video Highlights

  • Nari Nari Naduma Murari – Rom-Com (Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, Hindi)
  • Mahasenha – Mythological Thriller (Tamil & Telugu)
  • Subedaar – Action Drama (Hindi)
  • Relationship Goals – Rom-Com (English & Hindi)
  • Last Swim – Coming-of-Age Drama (English)
  • A Pale View of Hills – Mystery Thriller (Japanese)
  • Fabian and the Deadly Wedding – Mystery Comedy (German)

Netflix Originals & Additions

  • Sabar Bonda – Romantic Drama (Marathi)
  • Transformers One – Sci-Fi Action (English)
  • Yoh Bestie – Romantic Drama (English)
  • Even If This Love Disappears Tonight – Romance (Korean)
  • Death Whisperer 3 – Horror Drama (Thai)
  • Everyone Knows Every Juan – Comedy Drama (Filipino)
  • The Lincoln Lawyer – S4 – Legal Drama (English & Hindi)
  • Samuel – S1 – Animation Drama (English)
  • Queen of Chess – Documentary (English & Hindi)
  • The Investigation of Lucy Letby – Documentary (English, Telugu, Tamil & Hindi)
  • Chef And My Fridge – S2 – Reality Show (Korean)
  • Is It Cake Valentines – S1 – Reality (English)
  • Mo Gilligan: In The Moment – Stand-Up (English)
  • Unfamiliar – S1 – Spy Thriller (German, English, Tamil & Hindi)
  • Salvador – S1 – Crime Thriller (Spanish)

ZEE5 & Regional Platforms

Jai – Political Drama (Kannada)

Nellikkampoyil Night Riders – Horror Comedy (Malayalam)

Shabad: Reet Aur Riwaaz – S1 – Family Drama (Hindi)

Nilakanta – Action Drama on SunNxt (Telugu & Tamil)

Mindiyum Paranjum – Romantic Drama on SunNxt (Malayalam)


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