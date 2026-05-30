Gold, Silver Prices Today, May 30: Check City-Wise Rates

May 30, 2026, 12:33 IST
- Sakshi Post

Gold and silver prices moved higher on Saturday, May 30, 2026, supported by positive global market trends and expectations of stronger demand in India. Investor sentiment improved after reports suggested that the United States and Iran had reached a preliminary understanding to extend their ceasefire, easing concerns in global markets.

In the international market, spot gold rose to $4,593 per ounce, while silver traded at around $75.88 per ounce. Analysts believe that geopolitical developments, currency movements, and seasonal demand are influencing precious metal prices.

Gold remains a popular investment and an important part of Indian weddings and festivals. As market conditions continue to change, investors are closely monitoring daily price movements.

Gold Prices Today, May 30, 2026:

New Delhi

  • 24K Gold – ₹1,57,800 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,44,660 per 10 grams

Jaipur

  • 24K Gold – ₹1,57,800 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,44,660 per 10 grams

Ahmedabad

  • 24K Gold – ₹1,57,700 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,44,560 per 10 grams

Mumbai

  • 24K Gold – ₹1,57,650 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,44,510 per 10 grams

Pune

  • 24K Gold – ₹1,57,650 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,44,510 per 10 grams

Hyderabad

  • 24K Gold – ₹1,57,650 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,44,510 per 10 grams

Chennai

  • 24K Gold – ₹1,57,650 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,44,510 per 10 grams

Bengaluru

  • 24K Gold – ₹1,57,650 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,44,510 per 10 grams

Kolkata

  • 24K Gold – ₹1,57,650 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,44,510 per 10 grams

Silver Prices Today, May 30, 2026:

New Delhi

  • Silver – ₹1,86,000 per kg

Jaipur

  • Silver – ₹1,86,000 per kg

Ahmedabad

  • Silver – ₹1,86,000 per kg

Mumbai

  • Silver – ₹1,86,000 per kg

Pune

  • Silver – ₹1,86,000 per kg

Hyderabad

  • Silver – ₹1,86,000 per kg

Chennai

  • Silver – ₹1,96,000 per kg

Bengaluru

  • Silver – ₹1,86,000 per kg

Kolkata

  • Silver – ₹1,86,000 per kg

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