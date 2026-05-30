Gold, Silver Prices Today, May 30: Check City-Wise Rates
Gold and silver prices moved higher on Saturday, May 30, 2026, supported by positive global market trends and expectations of stronger demand in India. Investor sentiment improved after reports suggested that the United States and Iran had reached a preliminary understanding to extend their ceasefire, easing concerns in global markets.
In the international market, spot gold rose to $4,593 per ounce, while silver traded at around $75.88 per ounce. Analysts believe that geopolitical developments, currency movements, and seasonal demand are influencing precious metal prices.
Gold remains a popular investment and an important part of Indian weddings and festivals. As market conditions continue to change, investors are closely monitoring daily price movements.
Gold Prices Today, May 30, 2026:
New Delhi
- 24K Gold – ₹1,57,800 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,44,660 per 10 grams
Jaipur
- 24K Gold – ₹1,57,800 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,44,660 per 10 grams
Ahmedabad
- 24K Gold – ₹1,57,700 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,44,560 per 10 grams
Mumbai
- 24K Gold – ₹1,57,650 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,44,510 per 10 grams
Pune
- 24K Gold – ₹1,57,650 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,44,510 per 10 grams
Hyderabad
- 24K Gold – ₹1,57,650 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,44,510 per 10 grams
Chennai
- 24K Gold – ₹1,57,650 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,44,510 per 10 grams
Bengaluru
- 24K Gold – ₹1,57,650 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,44,510 per 10 grams
Kolkata
- 24K Gold – ₹1,57,650 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,44,510 per 10 grams
Silver Prices Today, May 30, 2026:
New Delhi
- Silver – ₹1,86,000 per kg
Jaipur
- Silver – ₹1,86,000 per kg
Ahmedabad
- Silver – ₹1,86,000 per kg
Mumbai
- Silver – ₹1,86,000 per kg
Pune
- Silver – ₹1,86,000 per kg
Hyderabad
- Silver – ₹1,86,000 per kg
Chennai
- Silver – ₹1,96,000 per kg
Bengaluru
- Silver – ₹1,86,000 per kg
Kolkata
- Silver – ₹1,86,000 per kg