Gold Prices Today, November 14: Hyderabad, Mumbai, Chennai, Kolkata, and Delhi

Gold prices across India recorded a decline today, continuing the volatility seen in recent weeks. While the metal had rebounded on November 13, prices once again slipped on Friday, November 14, 2025.

As of today, 24K gold stands at ₹1,27,850 for 10 grams, marking a downward movement. Gold remains a preferred inflation hedge, with 24-carat gold used mainly for investment, while 22K and 18K variants are largely purchased for jewellery.

City-Wise Gold Prices in India (November 14, 2025)

Chennai

24K: ₹12,916 per gram

22K: ₹11,840 per gram

18K: ₹9,875 per gram

Mumbai

24K: ₹12,785 per gram

22K: ₹11,720 per gram

18K: ₹9,589 per gram

Delhi

24K: ₹12,800 per gram

22K: ₹11,735 per gram

18K: ₹9,604 per gram

Kolkata

24K: ₹12,785 per gram

22K: ₹11,720 per gram

18K: ₹9,589 per gram

Bangalore

24K: ₹12,785 per gram

22K: ₹11,720 per gram

18K: ₹9,589 per gram

Hyderabad

24K: ₹12,785 per gram

22K: ₹11,720 per gram

18K: ₹9,589 per gram

Disclaimer: Gold rates mentioned are based on prevailing market trends and may vary across cities and jewellers. Prices are subject to change due to fluctuations in international market rates, currency exchange, and local taxes. Readers are advised to verify rates with their local jeweller before making any purchase.