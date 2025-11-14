Gold Prices Today, November 14: Hyderabad, Mumbai, Chennai, Kolkata, and Delhi
Gold prices across India recorded a decline today, continuing the volatility seen in recent weeks. While the metal had rebounded on November 13, prices once again slipped on Friday, November 14, 2025.
As of today, 24K gold stands at ₹1,27,850 for 10 grams, marking a downward movement. Gold remains a preferred inflation hedge, with 24-carat gold used mainly for investment, while 22K and 18K variants are largely purchased for jewellery.
City-Wise Gold Prices in India (November 14, 2025)
Chennai
- 24K: ₹12,916 per gram
- 22K: ₹11,840 per gram
- 18K: ₹9,875 per gram
Mumbai
- 24K: ₹12,785 per gram
- 22K: ₹11,720 per gram
- 18K: ₹9,589 per gram
Delhi
- 24K: ₹12,800 per gram
- 22K: ₹11,735 per gram
- 18K: ₹9,604 per gram
Kolkata
- 24K: ₹12,785 per gram
- 22K: ₹11,720 per gram
- 18K: ₹9,589 per gram
Bangalore
- 24K: ₹12,785 per gram
- 22K: ₹11,720 per gram
- 18K: ₹9,589 per gram
Hyderabad
- 24K: ₹12,785 per gram
- 22K: ₹11,720 per gram
- 18K: ₹9,589 per gram
Disclaimer: Gold rates mentioned are based on prevailing market trends and may vary across cities and jewellers. Prices are subject to change due to fluctuations in international market rates, currency exchange, and local taxes. Readers are advised to verify rates with their local jeweller before making any purchase.