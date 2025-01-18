2025 Bank Holidays in India: RBI Official List
The Reserve Bank of India has declared the bank holidays list for the year 2025. The list consists of different festivals, national holidays, and state-specific holidays. Here is a detailed list of bank holidays in India for the year 2025:
Here is the list of bank holidays in India for the year 2025:
January 2025
New Year's Day - January 1
Makar Sankranti/Uttarayana Punyakala - January 14
Republic Day - January 26
February 2025
Vasant Panchami - February 3
Losar - February 10
Saraswati Puja and Vasanta Panchami - February 14
March 2025
Panchayati Raj Divas - March 5
Holi - March 14
Dol Jatra - March 25
Good Friday - March 29
April 2025
Odisha Day - April 1
Ram Navami - April 6
Ugadi Festival - April 9
Dr. B. R. Ambedkar Jayanti - April 14
May 2025
May Day - May 1
Buddha Purnima - May 12
State Day - May 16
Kazi Nazrul Islam Jayanti - May 26
June 2025
Bakrid/Eid al-Adha - June 7
Sant Guru Kabir Jayanti - June 11
Yma Day - June 15
Pahili Raja - June 16
July 2025
Behdingkhlam - July 3
Muharram - July 7
Bhanu Jayanti - July 13
U Tirot Sing Day - July 17
August 2025
Independence Day - August 15
Parsi New Year (Shahenshahi) - August 15
Janmashtami - August 16
Raksha Bandhan - August 19
September 2025
Kannada Rajyothsava - September 1
Eid e Milad - 5th September
Vinayak Chaturthi - 7th September
Durga Puja - 11th September
October 2025
Mahatma Gandhi Jayanti - 2nd October
Vijaya Dashami - 12th October
Lakshmi Puja - 15th October
Diwali - 20th October
November 2025
Kannada Rajyothsava - 1st November
Guru Nanak Jayanti - 5th November
Chhat Puja - 7th November
Garia Puja - 15th November
December 2025
Indigenous Faith Day - 1st December
Christmas - 25th December
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