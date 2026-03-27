Gold and Silver Prices Today, March 27: Hyderabad, Chennai, Mumbai City-Wise Rates
Gold and silver prices in India showed mixed movement on March 27, 2026. Prices are influenced by global factors like the US dollar, interest rates, and international market trends.
24-carat gold is around ₹1.44 lakh per 10 grams
Silver is around ₹2.49 lakh per kg
Gold Prices Today, March 27,2026:
Delhi – ₹1,44,690
Mumbai – ₹1,44,540
Chennai – ₹1,45,630
Kolkata – ₹1,44,540
Bangalore – ₹1,44,540
Hyderabad – ₹1,44,540
22-Carat Gold Price (per 10 grams)
Delhi – ₹1,32,640
Mumbai – ₹1,32,490
Chennai – ₹1,33,490
Kolkata – ₹1,32,490
Bangalore – ₹1,32,490
Hyderabad – ₹1,32,490
Silver Price Today (March 27, 2026)
Silver (1 kg) – Around ₹2,49,900
Per 10 grams – Around ₹2,499
Per gram – Around ₹249.90
Silver Prices Today, March 27,2026:
Delhi – ₹2,68,000
Mumbai – ₹2,69,000
Chennai – ₹2,70,000
Kolkata – ₹2,68,500
Bangalore – ₹2,69,500
Hyderabad – ₹2,69,000
Key Highlights
Gold prices are slightly lower compared to previous highs
Silver prices also showed a small decline
Market movement is affected by global economic conditions and currency changes
Prices may vary slightly due to GST and making charges