Gold and Silver Prices Today, March 27: Hyderabad, Chennai, Mumbai City-Wise Rates

Mar 27, 2026, 12:31 IST
- Sakshi Post

Gold and silver prices in India showed mixed movement on March 27, 2026. Prices are influenced by global factors like the US dollar, interest rates, and international market trends.

24-carat gold is around ₹1.44 lakh per 10 grams

Silver is around ₹2.49 lakh per kg

Gold Prices Today, March 27,2026:

Delhi – ₹1,44,690

Mumbai – ₹1,44,540

Chennai – ₹1,45,630

Kolkata – ₹1,44,540

Bangalore – ₹1,44,540

Hyderabad – ₹1,44,540

22-Carat Gold Price (per 10 grams)

Delhi – ₹1,32,640

Mumbai – ₹1,32,490

Chennai – ₹1,33,490

Kolkata – ₹1,32,490

Bangalore – ₹1,32,490

Hyderabad – ₹1,32,490

Silver Price Today (March 27, 2026)

Silver (1 kg) – Around ₹2,49,900

Per 10 grams – Around ₹2,499

Per gram – Around ₹249.90

Silver Prices Today, March 27,2026:

Delhi – ₹2,68,000 

Mumbai – ₹2,69,000

Chennai – ₹2,70,000 

Kolkata – ₹2,68,500

Bangalore – ₹2,69,500 

Hyderabad – ₹2,69,000

Key Highlights

Gold prices are slightly lower compared to previous highs

Silver prices also showed a small decline

Market movement is affected by global economic conditions and currency changes

Prices may vary slightly due to GST and making charges


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