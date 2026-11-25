Gold and Silver Prices Fall Today, November 25, 2026: Check City-Wise Rates
Gold and silver prices witnessed a sharp decline across India on Wednesday, November 25, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.24 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.14 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹93 thousand per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹1.65 per kg across most cities.
Gold Prices Today - November 25, 2026:
Chennai
- 24K Gold: ₹1,24,580
- 22K Gold: ₹1,14,200
- 18K Gold: ₹93,450
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,24,580
- 22K Gold: ₹1,14,200
- 18K Gold: ₹93,440
Delhi
- 24K Gold: ₹1,24,730
- 22K Gold: ₹1,14,350
- 18K Gold: ₹93,590
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,24,580
- 22K Gold: ₹1,14,200
- 18K Gold: ₹93,440
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,24,580
- 22K Gold: ₹1,14,200
- 18K Gold: ₹93,440
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,24,580
- 22K Gold: ₹1,14,200
- 18K Gold: ₹93,440
Kerala
- 24K Gold: ₹1,24,580
- 22K Gold: ₹1,14,200
- 18K Gold: ₹93,440
Pune
- 24K Gold: ₹1,24,580
- 22K Gold: ₹1,14,200
- 18K Gold: ₹93,440
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,24,630
- 22K Gold: ₹1,14,250
- 18K Gold: ₹93,490
Ahmedabad
- 24K Gold: ₹1,24,630
- 22K Gold: ₹1,14,250
- 18K Gold: ₹93,490
Silver Prices Today - November 25, 2026:
- Chennai: ₹1,65,000
- Mumbai: ₹1,65,000
- Delhi: ₹1,65,000
- Kolkata: ₹1,65,000
- Bengaluru: ₹1,65,000
- Hyderabad: ₹1,65,000
- Kerala: ₹1,65,000
- Pune: ₹1,65,000
- Vadodara: ₹1,65,000
- Ahmedabad: ₹1,65,000