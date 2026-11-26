Gold and Silver Prices Rise Today, November 26, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices witnessed a significant increase across India on Thursday, November 26, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.25 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.15 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹94 thousand per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹1.65 per kg across most cities.
Gold Prices Today - November 26, 2026:
Chennai
- 24K Gold: ₹1,25,890
- 22K Gold: ₹1,15,400
- 18K Gold: ₹94,450
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,25,890
- 22K Gold: ₹1,15,400
- 18K Gold: ₹94,420
Delhi
- 24K Gold: ₹1,26,040
- 22K Gold: ₹1,15,550
- 18K Gold: ₹94,570
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,25,890
- 22K Gold: ₹1,15,400
- 18K Gold: ₹94,420
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,25,890
- 22K Gold: ₹1,15,400
- 18K Gold: ₹94,420
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,25,890
- 22K Gold: ₹1,15,400
- 18K Gold: ₹94,420
Kerala
- 24K Gold: ₹1,25,890
- 22K Gold: ₹1,15,400
- 18K Gold: ₹94,420
Pune
- 24K Gold: ₹1,25,890
- 22K Gold: ₹1,15,400
- 18K Gold: ₹94,420
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,25,940
- 22K Gold: ₹1,15,450
- 18K Gold: ₹94,470
Ahmedabad
- 24K Gold: ₹1,25,940
- 22K Gold: ₹1,15,450
- 18K Gold: ₹94,470
Silver Prices Today - November 26, 2026:
- Chennai: ₹1,65,000
- Mumbai: ₹1,65,000
- Delhi: ₹1,65,000
- Kolkata: ₹1,65,000
- Bengaluru: ₹1,65,000
- Hyderabad: ₹1,65,000
- Kerala: ₹1,65,000
- Pune: ₹1,65,000
- Vadodara: ₹1,65,000
- Ahmedabad: ₹1,65,000