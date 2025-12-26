Gold and Silver Prices Today, December 26: Check City-Wise Rates in Delhi, Hyderabad, Chennai and More!

Dec 26, 2025, 10:00 IST
- Sakshi Post

The price of gold in India continues to attract close attention from both investors and households. Gold prices edged higher due to steady global demand and persistent inflationary pressure.

24K gold (pure gold): Rs 1,39,260 per 10 grams

22K gold: Rs 1,27,660 per 10 grams

18K gold: Rs 1,04,450 per 10 grams

Unlike everyday demand and supply alone, gold rates in India are shaped largely by trading trends in major international markets such as the London OTC spot market and COMEX gold futures. Political developments, central bank decisions, global events, and fluctuations in currency values also play a key role.

Gold Price Today, December 26 - Major Cities:

Chennai

  • 24K: 1,39,870
  • 22K: 1,28,210
  • 18K: 1,06,960

Mumbai

  • 24K: 1,39,260
  • 22K: 1,27,660
  • 18K: 1,04,450

Delhi

  • 24K: 1,39,410
  • 22K: 1,27,810
  • 18K: 1,04,600

Kolkata

  • 24K: 1,39,260
  • 22K: 1,27,660
  • 18K: 1,04,450

Bangalore

  • 24K: 1,39,260
  • 22K: 1,27,660
  • 18K: 1,04,450

Hyderabad

  • 24K: 1,39,260
  • 22K: 1,27,660
  • 18K: 1,04,450

Kerala

  • 24K: 1,39,260
  • 22K: 1,27,660
  • 18K: 1,04,450

Pune

  • 24K: 1,39,260
  • 22K: 1,27,660
  • 18K: 1,04,450

Vadodara

  • 24K: 1,39,310
  • 22K: 1,27,710
  • 18K: 1,04,500

Ahmedabad

  • 24K: 1,39,310
  • 22K: 1,27,710
  • 18K: 1,04,500

Jaipur

  • 24K: 1,39,410
  • 22K: 1,27,810
  • 18K: 1,04,600

Lucknow

  • 24K: 1,39,410
  • 22K: 1,27,810
  • 18K: 1,04,600

Coimbatore

  • 24K: 1,39,870
  • 22K: 1,28,210
  • 18K: 1,06,960

Madurai

  • 24K: 1,39,870
  • 22K: 1,28,210
  • 18K: 1,06,960

Vijayawada

  • 24K: 1,39,260
  • 22K: 1,27,660
  • 18K: 1,04,450

Patna

  • 24K: 1,39,310
  • 22K: 1,27,710
  • 18K: 1,04,500

Nagpur

  • 24K: 1,39,260
  • 22K: 1,27,660
  • 18K: 1,04,450

Chandigarh

  • 24K: 1,39,410
  • 22K: 1,27,810
  • 18K: 1,04,600

Surat

  • 24K: 1,39,310
  • 22K: 1,27,710
  • 18K: 1,04,500

Bhubaneswar

  • 24K: 1,39,260
  • 22K: 1,27,660
  • 18K: 1,04,450

Silver Price Today, December 26 - Major Cities:

The price of silver in India stands at Rs 1,601 per 10 grams and Rs 1,60,100 per kilogram. Silver rates are influenced by global market trends and the rupee–dollar exchange rate. When the rupee weakens, silver typically becomes more expensive even if global prices remain steady.

Chennai

  • 10g: 2,451
  • 100g: 24,510
  • 1 Kg: 2,45,100

Mumbai

  • 10g: 2,341
  • 100g: 23,410
  • 1 Kg: 2,34,100

Delhi

  • 10g: 2,341
  • 100g: 23,410
  • 1 Kg: 2,34,100

Kolkata

  • 10g: 2,341
  • 100g: 23,410
  • 1 Kg: 2,34,100

Bangalore

  • 10g: 2,341
  • 100g: 23,410
  • 1 Kg: 2,34,100

Hyderabad

  • 10g: 2,451
  • 100g: 24,510
  • 1 Kg: 2,45,100

Kerala

  • 10g: 2,451
  • 100g: 24,510
  • 1 Kg: 2,45,100

Pune

  • 10g: 2,341
  • 100g: 23,410
  • 1 Kg: 2,34,100

Vadodara

  • 10g: 2,341
  • 100g: 23,410
  • 1 Kg: 2,34,100

Ahmedabad

  • 10g: 2,341
  • 100g: 23,410
  • 1 Kg: 2,34,100

Jaipur

  • 10g: 2,341
  • 100g: 23,410
  • 1 Kg: 2,34,100

Lucknow

  • 10g: 2,341
  • 100g: 23,410
  • 1 Kg: 2,34,100

Coimbatore

  • 10g: 2,451
  • 100g: 24,510
  • 1 Kg: 2,45,100

Madurai

  • 10g: 2,451
  • 100g: 24,510
  • 1 Kg: 2,45,100

Vijayawada

  • 10g: 2,451
  • 100g: 24,510
  • 1 Kg: 2,45,100

Patna

  • 10g: 2,341
  • 100g: 23,410
  • 1 Kg: 2,34,100

Nagpur

  • 10g: 2,341
  • 100g: 23,410
  • 1 Kg: 2,34,100

Chandigarh

  • 10g: 2,341
  • 100g: 23,410
  • 1 Kg: 2,34,100

Surat

  • 10g: 2,341
  • 100g: 23,410
  • 1 Kg: 2,34,100

Bhubaneswar

  • 10g: 2,451
  • 100g: 24,510
  • 1 Kg: 2,45,100

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