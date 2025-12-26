Gold and Silver Prices Today, December 26: Check City-Wise Rates in Delhi, Hyderabad, Chennai and More!

The price of gold in India continues to attract close attention from both investors and households. Gold prices edged higher due to steady global demand and persistent inflationary pressure.

24K gold (pure gold): Rs 1,39,260 per 10 grams

22K gold: Rs 1,27,660 per 10 grams

18K gold: Rs 1,04,450 per 10 grams

Unlike everyday demand and supply alone, gold rates in India are shaped largely by trading trends in major international markets such as the London OTC spot market and COMEX gold futures. Political developments, central bank decisions, global events, and fluctuations in currency values also play a key role.

Gold Price Today, December 26 - Major Cities:

Chennai

24K: 1,39,870

22K: 1,28,210

18K: 1,06,960

Mumbai

24K: 1,39,260

22K: 1,27,660

18K: 1,04,450

Delhi

24K: 1,39,410

22K: 1,27,810

18K: 1,04,600

Kolkata

24K: 1,39,260

22K: 1,27,660

18K: 1,04,450

Bangalore

24K: 1,39,260

22K: 1,27,660

18K: 1,04,450

Hyderabad

24K: 1,39,260

22K: 1,27,660

18K: 1,04,450

Kerala

24K: 1,39,260

22K: 1,27,660

18K: 1,04,450

Pune

24K: 1,39,260

22K: 1,27,660

18K: 1,04,450

Vadodara

24K: 1,39,310

22K: 1,27,710

18K: 1,04,500

Ahmedabad

24K: 1,39,310

22K: 1,27,710

18K: 1,04,500

Jaipur

24K: 1,39,410

22K: 1,27,810

18K: 1,04,600

Lucknow

24K: 1,39,410

22K: 1,27,810

18K: 1,04,600

Coimbatore

24K: 1,39,870

22K: 1,28,210

18K: 1,06,960

Madurai

24K: 1,39,870

22K: 1,28,210

18K: 1,06,960

Vijayawada

24K: 1,39,260

22K: 1,27,660

18K: 1,04,450

Patna

24K: 1,39,310

22K: 1,27,710

18K: 1,04,500

Nagpur

24K: 1,39,260

22K: 1,27,660

18K: 1,04,450

Chandigarh

24K: 1,39,410

22K: 1,27,810

18K: 1,04,600

Surat

24K: 1,39,310

22K: 1,27,710

18K: 1,04,500

Bhubaneswar

24K: 1,39,260

22K: 1,27,660

18K: 1,04,450

Silver Price Today, December 26 - Major Cities:

The price of silver in India stands at Rs 1,601 per 10 grams and Rs 1,60,100 per kilogram. Silver rates are influenced by global market trends and the rupee–dollar exchange rate. When the rupee weakens, silver typically becomes more expensive even if global prices remain steady.

Chennai

10g: 2,451

100g: 24,510

1 Kg: 2,45,100

Mumbai

10g: 2,341

100g: 23,410

1 Kg: 2,34,100

Delhi

10g: 2,341

100g: 23,410

1 Kg: 2,34,100

Kolkata

10g: 2,341

100g: 23,410

1 Kg: 2,34,100

Bangalore

10g: 2,341

100g: 23,410

1 Kg: 2,34,100

Hyderabad

10g: 2,451

100g: 24,510

1 Kg: 2,45,100

Kerala

10g: 2,451

100g: 24,510

1 Kg: 2,45,100

Pune

10g: 2,341

100g: 23,410

1 Kg: 2,34,100

Vadodara

10g: 2,341

100g: 23,410

1 Kg: 2,34,100

Ahmedabad

10g: 2,341

100g: 23,410

1 Kg: 2,34,100

Jaipur

10g: 2,341

100g: 23,410

1 Kg: 2,34,100

Lucknow

10g: 2,341

100g: 23,410

1 Kg: 2,34,100

Coimbatore

10g: 2,451

100g: 24,510

1 Kg: 2,45,100

Madurai

10g: 2,451

100g: 24,510

1 Kg: 2,45,100

Vijayawada

10g: 2,451

100g: 24,510

1 Kg: 2,45,100

Patna

10g: 2,341

100g: 23,410

1 Kg: 2,34,100

Nagpur

10g: 2,341

100g: 23,410

1 Kg: 2,34,100

Chandigarh

10g: 2,341

100g: 23,410

1 Kg: 2,34,100

Surat

10g: 2,341

100g: 23,410

1 Kg: 2,34,100

Bhubaneswar