Gold and Silver Prices Today, December 26: Check City-Wise Rates in Delhi, Hyderabad, Chennai and More!
The price of gold in India continues to attract close attention from both investors and households. Gold prices edged higher due to steady global demand and persistent inflationary pressure.
24K gold (pure gold): Rs 1,39,260 per 10 grams
22K gold: Rs 1,27,660 per 10 grams
18K gold: Rs 1,04,450 per 10 grams
Unlike everyday demand and supply alone, gold rates in India are shaped largely by trading trends in major international markets such as the London OTC spot market and COMEX gold futures. Political developments, central bank decisions, global events, and fluctuations in currency values also play a key role.
Gold Price Today, December 26 - Major Cities:
Chennai
- 24K: 1,39,870
- 22K: 1,28,210
- 18K: 1,06,960
Mumbai
- 24K: 1,39,260
- 22K: 1,27,660
- 18K: 1,04,450
Delhi
- 24K: 1,39,410
- 22K: 1,27,810
- 18K: 1,04,600
Kolkata
- 24K: 1,39,260
- 22K: 1,27,660
- 18K: 1,04,450
Bangalore
- 24K: 1,39,260
- 22K: 1,27,660
- 18K: 1,04,450
Hyderabad
- 24K: 1,39,260
- 22K: 1,27,660
- 18K: 1,04,450
Kerala
- 24K: 1,39,260
- 22K: 1,27,660
- 18K: 1,04,450
Pune
- 24K: 1,39,260
- 22K: 1,27,660
- 18K: 1,04,450
Vadodara
- 24K: 1,39,310
- 22K: 1,27,710
- 18K: 1,04,500
Ahmedabad
- 24K: 1,39,310
- 22K: 1,27,710
- 18K: 1,04,500
Jaipur
- 24K: 1,39,410
- 22K: 1,27,810
- 18K: 1,04,600
Lucknow
- 24K: 1,39,410
- 22K: 1,27,810
- 18K: 1,04,600
Coimbatore
- 24K: 1,39,870
- 22K: 1,28,210
- 18K: 1,06,960
Madurai
- 24K: 1,39,870
- 22K: 1,28,210
- 18K: 1,06,960
Vijayawada
- 24K: 1,39,260
- 22K: 1,27,660
- 18K: 1,04,450
Patna
- 24K: 1,39,310
- 22K: 1,27,710
- 18K: 1,04,500
Nagpur
- 24K: 1,39,260
- 22K: 1,27,660
- 18K: 1,04,450
Chandigarh
- 24K: 1,39,410
- 22K: 1,27,810
- 18K: 1,04,600
Surat
- 24K: 1,39,310
- 22K: 1,27,710
- 18K: 1,04,500
Bhubaneswar
- 24K: 1,39,260
- 22K: 1,27,660
- 18K: 1,04,450
Silver Price Today, December 26 - Major Cities:
The price of silver in India stands at Rs 1,601 per 10 grams and Rs 1,60,100 per kilogram. Silver rates are influenced by global market trends and the rupee–dollar exchange rate. When the rupee weakens, silver typically becomes more expensive even if global prices remain steady.
Chennai
- 10g: 2,451
- 100g: 24,510
- 1 Kg: 2,45,100
Mumbai
- 10g: 2,341
- 100g: 23,410
- 1 Kg: 2,34,100
Delhi
- 10g: 2,341
- 100g: 23,410
- 1 Kg: 2,34,100
Kolkata
- 10g: 2,341
- 100g: 23,410
- 1 Kg: 2,34,100
Bangalore
- 10g: 2,341
- 100g: 23,410
- 1 Kg: 2,34,100
Hyderabad
- 10g: 2,451
- 100g: 24,510
- 1 Kg: 2,45,100
Kerala
- 10g: 2,451
- 100g: 24,510
- 1 Kg: 2,45,100
Pune
- 10g: 2,341
- 100g: 23,410
- 1 Kg: 2,34,100
Vadodara
- 10g: 2,341
- 100g: 23,410
- 1 Kg: 2,34,100
Ahmedabad
- 10g: 2,341
- 100g: 23,410
- 1 Kg: 2,34,100
Jaipur
- 10g: 2,341
- 100g: 23,410
- 1 Kg: 2,34,100
Lucknow
- 10g: 2,341
- 100g: 23,410
- 1 Kg: 2,34,100
Coimbatore
- 10g: 2,451
- 100g: 24,510
- 1 Kg: 2,45,100
Madurai
- 10g: 2,451
- 100g: 24,510
- 1 Kg: 2,45,100
Vijayawada
- 10g: 2,451
- 100g: 24,510
- 1 Kg: 2,45,100
Patna
- 10g: 2,341
- 100g: 23,410
- 1 Kg: 2,34,100
Nagpur
- 10g: 2,341
- 100g: 23,410
- 1 Kg: 2,34,100
Chandigarh
- 10g: 2,341
- 100g: 23,410
- 1 Kg: 2,34,100
Surat
- 10g: 2,341
- 100g: 23,410
- 1 Kg: 2,34,100
Bhubaneswar
- 10g: 2,451
- 100g: 24,510
- 1 Kg: 2,45,100