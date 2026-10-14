Gold and Silver Prices Fall Today, October 14, 2026: Check City-Wise Rates
Gold and silver prices declined in India on Wednesday, October 14, 2026, giving buyers a fresh update ahead of the festive season. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.48 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.35 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.11 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.35 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today - October 14, 2026:
Chennai
- 24K Gold: ₹1,48,260
- 22K Gold: ₹1,35,900
- 18K Gold: ₹1,11,650
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,48,260
- 22K Gold: ₹1,35,900
- 18K Gold: ₹1,11,190
Delhi
- 24K Gold: ₹1,48,410
- 22K Gold: ₹1,36,050
- 18K Gold: ₹1,11,340
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,48,260
- 22K Gold: ₹1,35,900
- 18K Gold: ₹1,11,190
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,48,260
- 22K Gold: ₹1,35,900
- 18K Gold: ₹1,11,190
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,48,260
- 22K Gold: ₹1,35,900
- 18K Gold: ₹1,11,190
Kerala
- 24K Gold: ₹1,48,260
- 22K Gold: ₹1,35,900
- 18K Gold: ₹1,11,190
Pune
- 24K Gold: ₹1,48,260
- 22K Gold: ₹1,35,900
- 18K Gold: ₹1,11,190
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,48,310
- 22K Gold: ₹1,35,950
- 18K Gold: ₹1,11,240
Ahmedabad
- 24K Gold: ₹1,48,310
- 22K Gold: ₹1,35,950
- 18K Gold: ₹1,11,240
Silver Prices Today - October 14, 2026:
Chennai
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Mumbai
- Silver: ₹2,35,000 per kg
Delhi
- Silver: ₹2,35,000 per kg
Kolkata
- Silver: ₹2,35,000 per kg
Bengaluru
- Silver: ₹2,35,000 per kg
Hyderabad
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Kerala
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Pune
- Silver: ₹2,35,000 per kg
Vadodara
- Silver: ₹2,35,000 per kg
Ahmedabad
- Silver: ₹2,35,000 per kg