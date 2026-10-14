Gold and Silver Prices Fall Today, October 14, 2026: Check City-Wise Rates

Oct 14, 2026, 11:51 IST
- Sakshi Post

Gold and silver prices declined in India on Wednesday, October 14, 2026, giving buyers a fresh update ahead of the festive season. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.48 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.35 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.11 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.35 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today - October 14, 2026:

Chennai

  • 24K Gold: ₹1,48,260
  • 22K Gold: ₹1,35,900
  • 18K Gold: ₹1,11,650

Mumbai

  • 24K Gold: ₹1,48,260
  • 22K Gold: ₹1,35,900
  • 18K Gold: ₹1,11,190

Delhi

  • 24K Gold: ₹1,48,410
  • 22K Gold: ₹1,36,050
  • 18K Gold: ₹1,11,340

Kolkata

  • 24K Gold: ₹1,48,260
  • 22K Gold: ₹1,35,900
  • 18K Gold: ₹1,11,190

Bengaluru

  • 24K Gold: ₹1,48,260
  • 22K Gold: ₹1,35,900
  • 18K Gold: ₹1,11,190

Hyderabad

  • 24K Gold: ₹1,48,260
  • 22K Gold: ₹1,35,900
  • 18K Gold: ₹1,11,190

Kerala

  • 24K Gold: ₹1,48,260
  • 22K Gold: ₹1,35,900
  • 18K Gold: ₹1,11,190

Pune

  • 24K Gold: ₹1,48,260
  • 22K Gold: ₹1,35,900
  • 18K Gold: ₹1,11,190

Vadodara

  • 24K Gold: ₹1,48,310
  • 22K Gold: ₹1,35,950
  • 18K Gold: ₹1,11,240

Ahmedabad

  • 24K Gold: ₹1,48,310
  • 22K Gold: ₹1,35,950
  • 18K Gold: ₹1,11,240

Silver Prices Today - October 14, 2026:

Chennai

  • Silver: ₹2,45,000 per kg

Mumbai

  • Silver: ₹2,35,000 per kg

Delhi

  • Silver: ₹2,35,000 per kg

Kolkata

  • Silver: ₹2,35,000 per kg

Bengaluru

  • Silver: ₹2,35,000 per kg

Hyderabad

  • Silver: ₹2,45,000 per kg

Kerala

  • Silver: ₹2,45,000 per kg

Pune

  • Silver: ₹2,35,000 per kg

Vadodara

  • Silver: ₹2,35,000 per kg

Ahmedabad

  • Silver: ₹2,35,000 per kg

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