Gold and Silver Prices Fall Today, October 15, 2026: Check City-Wise Rates

Oct 15, 2026, 12:08 IST
- Sakshi Post

Gold and silver prices declined in India on Thursday, October 15, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.47 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.35 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.11 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.30 lakh per kg across most cities.

Gold Rate Today - October 15, 2026:

Chennai

  • 24K Gold: ₹1,47,440
  • 22K Gold: ₹1,35,150
  • 18K Gold: ₹1,11,150

Mumbai

  • 24K Gold: ₹1,47,440
  • 22K Gold: ₹1,35,150
  • 18K Gold: ₹1,10,580

Delhi

  • 24K Gold: ₹1,47,590
  • 22K Gold: ₹1,35,300
  • 18K Gold: ₹1,10,730

Kolkata

  • 24K Gold: ₹1,47,440
  • 22K Gold: ₹1,35,150
  • 18K Gold: ₹1,10,580

Bengaluru

  • 24K Gold: ₹1,47,440
  • 22K Gold: ₹1,35,150
  • 18K Gold: ₹1,10,580

Hyderabad

  • 24K Gold: ₹1,47,440
  • 22K Gold: ₹1,35,150
  • 18K Gold: ₹1,10,580

Kerala

  • 24K Gold: ₹1,47,440
  • 22K Gold: ₹1,35,150
  • 18K Gold: ₹1,10,580

Pune

  • 24K Gold: ₹1,47,440
  • 22K Gold: ₹1,35,150
  • 18K Gold: ₹1,10,580

Vadodara

  • 24K Gold: ₹1,47,490
  • 22K Gold: ₹1,35,200
  • 18K Gold: ₹1,10,630

Ahmedabad

  • 24K Gold: ₹1,47,490
  • 22K Gold: ₹1,35,200
  • 18K Gold: ₹1,10,630

Silver Rate Today - October 15, 2026:

Chennai

  • Silver: ₹2,40,000 per kg

Mumbai

  • Silver: ₹2,30,000 per kg

Delhi

  • Silver: ₹2,30,000 per kg

Kolkata

  • Silver: ₹2,30,000 per kg

Bengaluru

  • Silver: ₹2,30,000 per kg

Hyderabad

  • Silver: ₹2,40,000 per kg

Kerala

  • Silver: ₹2,40,000 per kg

Pune

  • Silver: ₹2,30,000 per kg

Vadodara

  • Silver: ₹2,30,000 per kg

Ahmedabad

  • Silver: ₹2,30,000 per kg

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