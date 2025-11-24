Bank Holidays in December 2025: Banks to be Closed for 19 Days
Banks across India will observe several holidays in December 2025, based on the Reserve Bank of India's holiday schedule. These bank holidays are not the same everywhere—each state has its own list of regional observances. This means banks may be closed in one state but operate normally in another.
The only national holiday in December is Christmas on December 25, when all banks across India will remain closed. On all other dates, holidays apply only to specific cities or states.
Even during a bank holiday, customers can still use digital services such as mobile banking, internet banking, ATMs, and UPI. However, cheque clearing and other in-branch services will not be available.
Complete List of Bank Holidays in December 2025
December 1 – State Inauguration Day / Indigenous Faith Day
Holiday in: Itanagar, Kohima
December 3 – Feast of St. Francis Xavier
Holiday in: Panaji
December 12 – Death Anniversary of Pa Togan Nengminja Sangma
Holiday in: Shillong
December 18 – Death Anniversary of U SoSo Tham
Holiday in: Shillong
December 19 – Goa Liberation Day
Holiday in: Panaji
December 20 – Losoong / Namsoong
Holiday in: Gangtok
December 22 – Losoong / Namsoong
Holiday in: Gangtok
December 24 – Christmas Eve
Holiday in: Aizawl, Kohima, Shillong
December 25 – Christmas
National holiday (All banks closed countrywide)
December 26 – Christmas Celebration
Holiday in: Aizawl, Kohima, Shillong
December 27 – Christmas (Regional)
Holiday in: Kohima
December 30 – Death Anniversary of U Kiang Nangbah
Holiday in: Shillong
December 31 – New Year’s Eve / Imoinu Iratpa
Holiday in: Aizawl, Imphal
National Weekend Holidays in December 2025
- December 7 – Sunday
- December 13 – Saturday
- December 14 – Sunday
- December 21 – Sunday
- December 27 – Saturday
- December 28 – Sunday
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