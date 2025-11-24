Bank Holidays in December 2025: Banks to be Closed for 19 Days

Banks across India will observe several holidays in December 2025, based on the Reserve Bank of India's holiday schedule. These bank holidays are not the same everywhere—each state has its own list of regional observances. This means banks may be closed in one state but operate normally in another.

The only national holiday in December is Christmas on December 25, when all banks across India will remain closed. On all other dates, holidays apply only to specific cities or states.

Even during a bank holiday, customers can still use digital services such as mobile banking, internet banking, ATMs, and UPI. However, cheque clearing and other in-branch services will not be available.

Complete List of Bank Holidays in December 2025

December 1 – State Inauguration Day / Indigenous Faith Day

Holiday in: Itanagar, Kohima

December 3 – Feast of St. Francis Xavier

Holiday in: Panaji

December 12 – Death Anniversary of Pa Togan Nengminja Sangma

Holiday in: Shillong

December 18 – Death Anniversary of U SoSo Tham

Holiday in: Shillong

December 19 – Goa Liberation Day

Holiday in: Panaji

December 20 – Losoong / Namsoong

Holiday in: Gangtok

December 22 – Losoong / Namsoong

Holiday in: Gangtok

December 24 – Christmas Eve

Holiday in: Aizawl, Kohima, Shillong

December 25 – Christmas

National holiday (All banks closed countrywide)

December 26 – Christmas Celebration

Holiday in: Aizawl, Kohima, Shillong

December 27 – Christmas (Regional)

Holiday in: Kohima

December 30 – Death Anniversary of U Kiang Nangbah

Holiday in: Shillong

December 31 – New Year’s Eve / Imoinu Iratpa

Holiday in: Aizawl, Imphal

National Weekend Holidays in December 2025

December 7 – Sunday

December 13 – Saturday

December 14 – Sunday

December 21 – Sunday

December 27 – Saturday

December 28 – Sunday

Also read: HBSE Open School Exam 2026 Registration Starts: Check Dates and Process