Gold and Silver Prices Today, October 13, 2026: Check City-Wise Rates

Oct 13, 2026, 11:56 IST
- Sakshi Post

Gold prices declined in India on Tuesday, October 13, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.49 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.36 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.11 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.40 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today - October 13, 2026:

Hyderabad

  • 24-carat gold: ₹1,49,290
  • 22-carat gold: ₹1,36,850
  • 18-carat gold: ₹1,11,970

Chennai

  • 24-carat gold: ₹1,49,290
  • 22-carat gold: ₹1,36,850
  • 18-carat gold: ₹1,12,400

Mumbai

  • 24-carat gold: ₹1,49,290
  • 22-carat gold: ₹1,36,850
  • 18-carat gold: ₹1,11,970

Delhi

  • 24-carat gold: ₹1,49,440
  • 22-carat gold: ₹1,37,000
  • 18-carat gold: ₹1,12,120

Bengaluru

  • 24-carat gold: ₹1,49,290
  • 22-carat gold: ₹1,36,850
  • 18-carat gold: ₹1,11,970

Kolkata

  • 24-carat gold: ₹1,49,290
  • 22-carat gold: ₹1,36,850
  • 18-carat gold: ₹1,11,970

Kerala

  • 24-carat gold: ₹1,49,290
  • 22-carat gold: ₹1,36,850
  • 18-carat gold: ₹1,11,970

Pune

  • 24-carat gold: ₹1,49,290
  • 22-carat gold: ₹1,36,850
  • 18-carat gold: ₹1,11,970

Ahmedabad

  • 24-carat gold: ₹1,49,340
  • 22-carat gold: ₹1,36,900
  • 18-carat gold: ₹1,12,020

Vadodara

  • 24-carat gold: ₹1,49,340
  • 22-carat gold: ₹1,36,900
  • 18-carat gold: ₹1,12,020

Silver Prices Today - October 13, 2026:

  • Hyderabad: ₹2,45,000 / kg
  • Chennai: ₹2,45,000 / kg
  • Mumbai: ₹2,35,000 / kg
  • Delhi: ₹2,35,000 / kg
  • Bengaluru: ₹2,35,000 / kg
  • Kolkata: ₹2,35,000 / kg
  • Kerala: ₹2,45,000 / kg
  • Pune: ₹2,35,000 / kg
  • Ahmedabad: ₹2,35,000 / kg
  • Vadodara: ₹2,35,000 / kg

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