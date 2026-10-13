Gold and Silver Prices Today, October 13, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices declined in India on Tuesday, October 13, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.49 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.36 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.11 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.40 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today - October 13, 2026:
Hyderabad
- 24-carat gold: ₹1,49,290
- 22-carat gold: ₹1,36,850
- 18-carat gold: ₹1,11,970
Chennai
- 24-carat gold: ₹1,49,290
- 22-carat gold: ₹1,36,850
- 18-carat gold: ₹1,12,400
Mumbai
- 24-carat gold: ₹1,49,290
- 22-carat gold: ₹1,36,850
- 18-carat gold: ₹1,11,970
Delhi
- 24-carat gold: ₹1,49,440
- 22-carat gold: ₹1,37,000
- 18-carat gold: ₹1,12,120
Bengaluru
- 24-carat gold: ₹1,49,290
- 22-carat gold: ₹1,36,850
- 18-carat gold: ₹1,11,970
Kolkata
- 24-carat gold: ₹1,49,290
- 22-carat gold: ₹1,36,850
- 18-carat gold: ₹1,11,970
Kerala
- 24-carat gold: ₹1,49,290
- 22-carat gold: ₹1,36,850
- 18-carat gold: ₹1,11,970
Pune
- 24-carat gold: ₹1,49,290
- 22-carat gold: ₹1,36,850
- 18-carat gold: ₹1,11,970
Ahmedabad
- 24-carat gold: ₹1,49,340
- 22-carat gold: ₹1,36,900
- 18-carat gold: ₹1,12,020
Vadodara
- 24-carat gold: ₹1,49,340
- 22-carat gold: ₹1,36,900
- 18-carat gold: ₹1,12,020
Silver Prices Today - October 13, 2026:
- Hyderabad: ₹2,45,000 / kg
- Chennai: ₹2,45,000 / kg
- Mumbai: ₹2,35,000 / kg
- Delhi: ₹2,35,000 / kg
- Bengaluru: ₹2,35,000 / kg
- Kolkata: ₹2,35,000 / kg
- Kerala: ₹2,45,000 / kg
- Pune: ₹2,35,000 / kg
- Ahmedabad: ₹2,35,000 / kg
- Vadodara: ₹2,35,000 / kg