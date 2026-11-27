Photos Ruhani Sharma at the ‘Aakasamlo Oka Tara’ Success Meet (Photos) By Sakshi Post Published 7 hr ago · Updated 27 Nov 2026, 20:15 IST Share Advertisement 9 photos 1/9 Ruhani Sharma at the ‘Aakasamlo Oka Tara’ Success Meet (Photos) 2/9 Ruhani Sharma at the ‘Aakasamlo Oka Tara’ Success Meet (Photos) 3/9 Ruhani Sharma at the ‘Aakasamlo Oka Tara’ Success Meet (Photos) 4/9 Ruhani Sharma at the ‘Aakasamlo Oka Tara’ Success Meet (Photos) 5/9 Ruhani Sharma at the ‘Aakasamlo Oka Tara’ Success Meet (Photos) 6/9 Ruhani Sharma at the ‘Aakasamlo Oka Tara’ Success Meet (Photos) 7/9 Ruhani Sharma at the ‘Aakasamlo Oka Tara’ Success Meet (Photos) 8/9 Ruhani Sharma at the ‘Aakasamlo Oka Tara’ Success Meet (Photos) 9/9 Ruhani Sharma at the ‘Aakasamlo Oka Tara’ Success Meet (Photos) Filed under Photos Ruhani Sharma Aakasamlo Oka Tara Aakasamlo Oka Tara Success Meet Ruhani Sharma photos Aakasamlo Oka Tara movie PreviousSatvika Veeravalli's Charming Moments in Latest Photos Related Stories ▦ Photos Photos Satvika Veeravalli's Charming Moments in Latest Photos 11 hr ago ▦ Photos Photos Anupama Parameswaran's Gorgeous Looks in Latest Photos 13 hr ago ▦ Photos Photos Nithiin's Alias Rukmini Movie HD Still Photos 13 hr ago ▦ Photos Photos Tirumala: Vardhaman Jain Donates 121 Kg Gold to Lord Venkateswara - See Pics 17 hr ago ▦ Photos Photos Mrunal Thakur Looks Glamorous in a Black Dress: Photos 26 Nov 2026 ▦ Photos Photos Meenakshi Chaudhary Looks Elegant in a Beautiful Saree 26 Nov 2026 Advertisement