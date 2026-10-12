Gold and Silver Prices Today, October 12, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices declined in India on Monday, October 12, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.50 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.38 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.13 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.40 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today - October 12, 2026:
Hyderabad
- 24-carat gold: ₹1,50,980
- 22-carat gold: ₹1,38,400
- 18-carat gold: ₹1,13,240
Chennai
- 24-carat gold: ₹1,50,980
- 22-carat gold: ₹1,38,400
- 18-carat gold: ₹1,13,700
Mumbai
- 24-carat gold: ₹1,50,980
- 22-carat gold: ₹1,38,400
- 18-carat gold: ₹1,13,240
Delhi
- 24-carat gold: ₹1,51,130
- 22-carat gold: ₹1,38,550
- 18-carat gold: ₹1,13,390
Bengaluru
- 24-carat gold: ₹1,50,980
- 22-carat gold: ₹1,38,400
- 18-carat gold: ₹1,13,240
Kolkata
- 24-carat gold: ₹1,50,980
- 22-carat gold: ₹1,38,400
- 18-carat gold: ₹1,13,240
Kerala
- 24-carat gold: ₹1,50,980
- 22-carat gold: ₹1,38,400
- 18-carat gold: ₹1,13,240
Pune
- 24-carat gold: ₹1,50,980
- 22-carat gold: ₹1,38,400
- 18-carat gold: ₹1,13,240
Ahmedabad
- 24-carat gold: ₹1,51,030
- 22-carat gold: ₹1,38,450
- 18-carat gold: ₹1,13,290
Vadodara
- 24-carat gold: ₹1,51,030
- 22-carat gold: ₹1,38,450
- 18-carat gold: ₹1,13,290
Silver Prices Today - October 12, 2026:
- Hyderabad: ₹2,45,000
- Chennai: ₹2,45,000
- Mumbai: ₹2,40,000
- Delhi: ₹2,40,000
- Bengaluru: ₹2,40,000
- Kolkata: ₹2,40,000
- Kerala: ₹2,45,000
- Pune: ₹2,40,000
- Ahmedabad: ₹2,40,000
- Vadodara: ₹2,40,000