Gold and Silver Prices Today, October 12, 2026: Check City-Wise Rates

Oct 12, 2026, 12:28 IST
- Sakshi Post

Gold prices declined in India on Monday, October 12, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.50 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.38 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.13 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.40 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today - October 12, 2026:

Hyderabad

  • 24-carat gold: ₹1,50,980
  • 22-carat gold: ₹1,38,400
  • 18-carat gold: ₹1,13,240

Chennai

  • 24-carat gold: ₹1,50,980
  • 22-carat gold: ₹1,38,400
  • 18-carat gold: ₹1,13,700

Mumbai

  • 24-carat gold: ₹1,50,980
  • 22-carat gold: ₹1,38,400
  • 18-carat gold: ₹1,13,240

Delhi

  • 24-carat gold: ₹1,51,130
  • 22-carat gold: ₹1,38,550
  • 18-carat gold: ₹1,13,390

Bengaluru

  • 24-carat gold: ₹1,50,980
  • 22-carat gold: ₹1,38,400
  • 18-carat gold: ₹1,13,240

Kolkata

  • 24-carat gold: ₹1,50,980
  • 22-carat gold: ₹1,38,400
  • 18-carat gold: ₹1,13,240

Kerala

  • 24-carat gold: ₹1,50,980
  • 22-carat gold: ₹1,38,400
  • 18-carat gold: ₹1,13,240

Pune

  • 24-carat gold: ₹1,50,980
  • 22-carat gold: ₹1,38,400
  • 18-carat gold: ₹1,13,240

Ahmedabad

  • 24-carat gold: ₹1,51,030
  • 22-carat gold: ₹1,38,450
  • 18-carat gold: ₹1,13,290

Vadodara

  • 24-carat gold: ₹1,51,030
  • 22-carat gold: ₹1,38,450
  • 18-carat gold: ₹1,13,290

Silver Prices Today - October 12, 2026:

  • Hyderabad: ₹2,45,000
  • Chennai: ₹2,45,000
  • Mumbai: ₹2,40,000
  • Delhi: ₹2,40,000
  • Bengaluru: ₹2,40,000
  • Kolkata: ₹2,40,000
  • Kerala: ₹2,45,000
  • Pune: ₹2,40,000
  • Ahmedabad: ₹2,40,000
  • Vadodara: ₹2,40,000

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