Gold and Silver Prices Fall Today, November 19, 2026: Check City-Wise Rates
Gold and silver prices witnessed a major decline across India on Thursday, November 19, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.30 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.19 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹98 thousand per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹1.80 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today – November 19, 2026
Chennai
- 24K Gold: ₹1,30,690
- 22K Gold: ₹1,19,800
- 18K Gold: ₹98,050
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,30,690
- 22K Gold: ₹1,19,800
- 18K Gold: ₹98,020
Delhi
- 24K Gold: ₹1,30,840
- 22K Gold: ₹1,19,950
- 18K Gold: ₹98,170
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,30,690
- 22K Gold: ₹1,19,800
- 18K Gold: ₹98,020
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,30,690
- 22K Gold: ₹1,19,800
- 18K Gold: ₹98,020
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,30,690
- 22K Gold: ₹1,19,800
- 18K Gold: ₹98,020
Kerala
- 24K Gold: ₹1,30,690
- 22K Gold: ₹1,19,800
- 18K Gold: ₹98,020
Pune
- 24K Gold: ₹1,30,690
- 22K Gold: ₹1,19,800
- 18K Gold: ₹98,020
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,30,740
- 22K Gold: ₹1,19,850
- 18K Gold: ₹98,070
Ahmedabad
- 24K Gold: ₹1,30,740
- 22K Gold: ₹1,19,850
- 18K Gold: ₹98,070
Silver Prices Today – November 19, 2026
- Chennai: ₹1,80,000
- Mumbai: ₹1,80,000
- Delhi: ₹1,80,000
- Kolkata: ₹1,80,000
- Bengaluru: ₹1,80,000
- Hyderabad: ₹1,80,000
- Kerala: ₹1,80,000
- Pune: ₹1,80,000
- Vadodara: ₹1,80,000
- Ahmedabad: ₹1,80,000