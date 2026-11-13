Gold and Silver Prices Fall Today, November 13, 2026: Check City-Wise Rates

Nov 13, 2026, 12:04 IST
- Sakshi Post

Gold prices witnessed another sharp decline across India on Friday, November 13, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.38 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.26 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.03 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹1.99 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today – November 13, 2026:

Chennai

  • 24K Gold: ₹1,38,490
  • 22K Gold: ₹1,26,950
  • 18K Gold: ₹1,03,900

Mumbai

  • 24K Gold: ₹1,38,490
  • 22K Gold: ₹1,26,950
  • 18K Gold: ₹1,03,870

Delhi

  • 24K Gold: ₹1,38,640
  • 22K Gold: ₹1,27,100
  • 18K Gold: ₹1,04,020

Kolkata

  • 24K Gold: ₹1,38,490
  • 22K Gold: ₹1,26,950
  • 18K Gold: ₹1,03,870

Bengaluru

  • 24K Gold: ₹1,38,490
  • 22K Gold: ₹1,26,950
  • 18K Gold: ₹1,03,870

Hyderabad

  • 24K Gold: ₹1,38,490
  • 22K Gold: ₹1,26,950
  • 18K Gold: ₹1,03,870

Kerala

  • 24K Gold: ₹1,38,490
  • 22K Gold: ₹1,26,950
  • 18K Gold: ₹1,03,870

Pune

  • 24K Gold: ₹1,38,490
  • 22K Gold: ₹1,26,950
  • 18K Gold: ₹1,03,870

Vadodara

  • 24K Gold: ₹1,38,540
  • 22K Gold: ₹1,27,000
  • 18K Gold: ₹1,03,920

Ahmedabad

  • 24K Gold: ₹1,38,540
  • 22K Gold: ₹1,27,000
  • 18K Gold: ₹1,03,920

Silver Prices Today – November 13, 2026:

  • Chennai: ₹1,99,900
  • Mumbai: ₹1,99,900
  • Delhi: ₹1,99,900
  • Kolkata: ₹1,99,900
  • Bengaluru: ₹1,99,900
  • Hyderabad: ₹1,99,900
  • Kerala: ₹1,99,900
  • Pune: ₹1,99,900
  • Vadodara: ₹1,99,900
  • Ahmedabad: ₹1,99,900

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