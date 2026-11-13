Gold and Silver Prices Fall Today, November 13, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices witnessed another sharp decline across India on Friday, November 13, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.38 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.26 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.03 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹1.99 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today – November 13, 2026:
Chennai
- 24K Gold: ₹1,38,490
- 22K Gold: ₹1,26,950
- 18K Gold: ₹1,03,900
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,38,490
- 22K Gold: ₹1,26,950
- 18K Gold: ₹1,03,870
Delhi
- 24K Gold: ₹1,38,640
- 22K Gold: ₹1,27,100
- 18K Gold: ₹1,04,020
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,38,490
- 22K Gold: ₹1,26,950
- 18K Gold: ₹1,03,870
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,38,490
- 22K Gold: ₹1,26,950
- 18K Gold: ₹1,03,870
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,38,490
- 22K Gold: ₹1,26,950
- 18K Gold: ₹1,03,870
Kerala
- 24K Gold: ₹1,38,490
- 22K Gold: ₹1,26,950
- 18K Gold: ₹1,03,870
Pune
- 24K Gold: ₹1,38,490
- 22K Gold: ₹1,26,950
- 18K Gold: ₹1,03,870
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,38,540
- 22K Gold: ₹1,27,000
- 18K Gold: ₹1,03,920
Ahmedabad
- 24K Gold: ₹1,38,540
- 22K Gold: ₹1,27,000
- 18K Gold: ₹1,03,920
Silver Prices Today – November 13, 2026:
- Chennai: ₹1,99,900
- Mumbai: ₹1,99,900
- Delhi: ₹1,99,900
- Kolkata: ₹1,99,900
- Bengaluru: ₹1,99,900
- Hyderabad: ₹1,99,900
- Kerala: ₹1,99,900
- Pune: ₹1,99,900
- Vadodara: ₹1,99,900
- Ahmedabad: ₹1,99,900