Gold and Silver Prices Fall Today, November 12, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices witnessed a sharp decline across India on Thursday, November 12, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.39 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.28 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.04 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.00 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today – November 12, 2026:
Chennai
- 24K Gold: ₹1,39,800
- 22K Gold: ₹1,28,150
- 18K Gold: ₹1,04,900
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,39,800
- 22K Gold: ₹1,28,150
- 18K Gold: ₹1,04,850
Delhi
- 24K Gold: ₹1,39,950
- 22K Gold: ₹1,28,350
- 18K Gold: ₹1,05,000
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,39,800
- 22K Gold: ₹1,28,150
- 18K Gold: ₹1,04,850
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,39,800
- 22K Gold: ₹1,28,150
- 18K Gold: ₹1,04,850
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,39,800
- 22K Gold: ₹1,28,150
- 18K Gold: ₹1,04,850
Kerala
- 24K Gold: ₹1,39,800
- 22K Gold: ₹1,28,150
- 18K Gold: ₹1,04,850
Pune
- 24K Gold: ₹1,39,800
- 22K Gold: ₹1,28,150
- 18K Gold: ₹1,04,850
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,39,850
- 22K Gold: ₹1,28,200
- 18K Gold: ₹1,04,900
Ahmedabad
- 24K Gold: ₹1,39,850
- 22K Gold: ₹1,28,200
- 18K Gold: ₹1,04,900
Silver Prices Today – November 12, 2026:
- Chennai: ₹2,00,000
- Mumbai: ₹2,00,000
- Delhi: ₹2,00,000
- Kolkata: ₹2,00,000
- Bengaluru: ₹2,00,000
- Hyderabad: ₹2,00,000
- Kerala: ₹2,00,000
- Pune: ₹2,00,000
- Vadodara: ₹2,00,000
- Ahmedabad: ₹2,00,000