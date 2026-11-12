Gold and Silver Prices Fall Today, November 12, 2026: Check City-Wise Rates

Nov 12, 2026, 12:02 IST
- Sakshi Post

Gold prices witnessed a sharp decline across India on Thursday, November 12, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.39 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.28 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.04 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.00 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today – November 12, 2026:

Chennai

  • 24K Gold: ₹1,39,800
  • 22K Gold: ₹1,28,150
  • 18K Gold: ₹1,04,900

Mumbai

  • 24K Gold: ₹1,39,800
  • 22K Gold: ₹1,28,150
  • 18K Gold: ₹1,04,850

Delhi

  • 24K Gold: ₹1,39,950
  • 22K Gold: ₹1,28,350
  • 18K Gold: ₹1,05,000

Kolkata

  • 24K Gold: ₹1,39,800
  • 22K Gold: ₹1,28,150
  • 18K Gold: ₹1,04,850

Bengaluru

  • 24K Gold: ₹1,39,800
  • 22K Gold: ₹1,28,150
  • 18K Gold: ₹1,04,850

Hyderabad

  • 24K Gold: ₹1,39,800
  • 22K Gold: ₹1,28,150
  • 18K Gold: ₹1,04,850

Kerala

  • 24K Gold: ₹1,39,800
  • 22K Gold: ₹1,28,150
  • 18K Gold: ₹1,04,850

Pune

  • 24K Gold: ₹1,39,800
  • 22K Gold: ₹1,28,150
  • 18K Gold: ₹1,04,850

Vadodara

  • 24K Gold: ₹1,39,850
  • 22K Gold: ₹1,28,200
  • 18K Gold: ₹1,04,900

Ahmedabad

  • 24K Gold: ₹1,39,850
  • 22K Gold: ₹1,28,200
  • 18K Gold: ₹1,04,900

Silver Prices Today – November 12, 2026:

  • Chennai: ₹2,00,000
  • Mumbai: ₹2,00,000
  • Delhi: ₹2,00,000
  • Kolkata: ₹2,00,000
  • Bengaluru: ₹2,00,000
  • Hyderabad: ₹2,00,000
  • Kerala: ₹2,00,000
  • Pune: ₹2,00,000
  • Vadodara: ₹2,00,000
  • Ahmedabad: ₹2,00,000

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