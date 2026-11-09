Gold and Silver Prices Today, November 9, 2026: Check City-Wise Rates

Nov 09, 2026, 11:58 IST
- Sakshi Post

Gold and silver prices remained largely steady in India on Monday, November 9, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.44 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.32 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.08 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.05 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today  – November 9, 2026:

Chennai

  • 24K Gold: ₹1,43,560
  • 22K Gold: ₹1,31,590
  • 18K Gold: ₹1,07,670

Mumbai

  • 24K Gold: ₹1,44,600
  • 22K Gold: ₹1,32,550
  • 18K Gold: ₹1,08,450

Delhi

  • 24K Gold: ₹1,44,750
  • 22K Gold: ₹1,32,700
  • 18K Gold: ₹1,08,600

Kolkata

  • 24K Gold: ₹1,44,600
  • 22K Gold: ₹1,32,550
  • 18K Gold: ₹1,08,450

Bengaluru

  • 24K Gold: ₹1,44,600
  • 22K Gold: ₹1,32,550
  • 18K Gold: ₹1,08,450

Hyderabad

  • 24K Gold: ₹1,44,600
  • 22K Gold: ₹1,32,550
  • 18K Gold: ₹1,08,450

Kerala

  • 24K Gold: ₹1,44,600
  • 22K Gold: ₹1,32,550
  • 18K Gold: ₹1,08,450

Pune

  • 24K Gold: ₹1,44,600
  • 22K Gold: ₹1,32,550
  • 18K Gold: ₹1,08,450

Vadodara

  • 24K Gold: ₹1,44,650
  • 22K Gold: ₹1,32,600
  • 18K Gold: ₹1,08,500

Ahmedabad

  • 24K Gold: ₹1,44,650
  • 22K Gold: ₹1,32,600
  • 18K Gold: ₹1,08,500

Silver Prices Today – November 9, 2026:

  • Chennai: ₹2,05,000
  • Mumbai: ₹2,05,000
  • Delhi: ₹2,05,000
  • Kolkata: ₹2,05,000
  • Bengaluru: ₹2,05,000
  • Hyderabad: ₹2,05,000
  • Kerala: ₹2,05,000
  • Pune: ₹2,05,000
  • Vadodara: ₹2,05,000
  • Ahmedabad: ₹2,05,000

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