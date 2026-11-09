Gold and Silver Prices Today, November 9, 2026: Check City-Wise Rates
Gold and silver prices remained largely steady in India on Monday, November 9, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.44 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.32 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.08 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.05 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today – November 9, 2026:
Chennai
- 24K Gold: ₹1,43,560
- 22K Gold: ₹1,31,590
- 18K Gold: ₹1,07,670
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,44,600
- 22K Gold: ₹1,32,550
- 18K Gold: ₹1,08,450
Delhi
- 24K Gold: ₹1,44,750
- 22K Gold: ₹1,32,700
- 18K Gold: ₹1,08,600
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,44,600
- 22K Gold: ₹1,32,550
- 18K Gold: ₹1,08,450
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,44,600
- 22K Gold: ₹1,32,550
- 18K Gold: ₹1,08,450
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,44,600
- 22K Gold: ₹1,32,550
- 18K Gold: ₹1,08,450
Kerala
- 24K Gold: ₹1,44,600
- 22K Gold: ₹1,32,550
- 18K Gold: ₹1,08,450
Pune
- 24K Gold: ₹1,44,600
- 22K Gold: ₹1,32,550
- 18K Gold: ₹1,08,450
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,44,650
- 22K Gold: ₹1,32,600
- 18K Gold: ₹1,08,500
Ahmedabad
- 24K Gold: ₹1,44,650
- 22K Gold: ₹1,32,600
- 18K Gold: ₹1,08,500
Silver Prices Today – November 9, 2026:
- Chennai: ₹2,05,000
- Mumbai: ₹2,05,000
- Delhi: ₹2,05,000
- Kolkata: ₹2,05,000
- Bengaluru: ₹2,05,000
- Hyderabad: ₹2,05,000
- Kerala: ₹2,05,000
- Pune: ₹2,05,000
- Vadodara: ₹2,05,000
- Ahmedabad: ₹2,05,000