Gold and Silver Prices Today, November 3, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices witnessed a rise across India on Tuesday, November 3, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.39 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.28 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.04 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.00 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today – November 3, 2026:
Chennai
- 24-carat gold: ₹1,39,640
- 22-carat gold: ₹1,28,000
- 18-carat gold: ₹1,04,750
Mumbai
- 24-carat gold: ₹1,39,640
- 22-carat gold: ₹1,28,000
- 18-carat gold: ₹1,04,730
Delhi
- 24-carat gold: ₹1,39,790
- 22-carat gold: ₹1,28,150
- 18-carat gold: ₹1,04,880
Kolkata
- 24-carat gold: ₹1,39,640
- 22-carat gold: ₹1,28,000
- 18-carat gold: ₹1,04,730
Bengaluru
- 24-carat gold: ₹1,39,640
- 22-carat gold: ₹1,28,000
- 18-carat gold: ₹1,04,730
Hyderabad
- 24-carat gold: ₹1,39,640
- 22-carat gold: ₹1,28,000
- 18-carat gold: ₹1,04,730
Kerala
- 24-carat gold: ₹1,39,640
- 22-carat gold: ₹1,28,000
- 18-carat gold: ₹1,04,730
Pune
- 24-carat gold: ₹1,39,640
- 22-carat gold: ₹1,28,000
- 18-carat gold: ₹1,04,730
Vadodara
- 24-carat gold: ₹1,39,690
- 22-carat gold: ₹1,28,050
- 18-carat gold: ₹1,04,780
Ahmedabad
- 24-carat gold: ₹1,39,690
- 22-carat gold: ₹1,28,050
- 18-carat gold: ₹1,04,780
Silver Prices Today – November 3, 2026:
Chennai
- Silver price: ₹2,00,000 per kg
Mumbai
- Silver price: ₹2,00,000 per kg
Delhi
- Silver price: ₹2,00,000 per kg
Kolkata
- Silver price: ₹2,00,000 per kg
Bengaluru
- Silver price: ₹2,00,000 per kg
Hyderabad
- Silver price: ₹2,00,000 per kg
Kerala
- Silver price: ₹2,00,000 per kg
Pune
- Silver price: ₹2,00,000 per kg
Vadodara
- Silver price: ₹2,00,000 per kg
Ahmedabad
- Silver price: ₹2,00,000 per kg