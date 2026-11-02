Gold and Silver Prices Today, November 2, 2026: Check City-Wise Rates

Nov 02, 2026, 11:50 IST
- Sakshi Post

Gold prices witnessed a rise across India on Monday, November 2, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.39 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.27 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.04 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.00 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today - November 2, 2026:

Chennai

  • 24-carat gold: ₹1,39,370
  • 22-carat gold: ₹1,27,750
  • 18-carat gold: ₹1,04,530

Mumbai

  • 24-carat gold: ₹1,39,370
  • 22-carat gold: ₹1,27,750
  • 18-carat gold: ₹1,04,530

Delhi

  • 24-carat gold: ₹1,39,520
  • 22-carat gold: ₹1,27,900
  • 18-carat gold: ₹1,04,680

Kolkata

  • 24-carat gold: ₹1,39,370
  • 22-carat gold: ₹1,27,750
  • 18-carat gold: ₹1,04,530

Bengaluru

  • 24-carat gold: ₹1,39,370
  • 22-carat gold: ₹1,27,750
  • 18-carat gold: ₹1,04,530

Hyderabad

  • 24-carat gold: ₹1,39,370
  • 22-carat gold: ₹1,27,750
  • 18-carat gold: ₹1,04,530

Kerala

  • 24-carat gold: ₹1,39,370
  • 22-carat gold: ₹1,27,750
  • 18-carat gold: ₹1,04,530

Pune

  • 24-carat gold: ₹1,39,370
  • 22-carat gold: ₹1,27,750
  • 18-carat gold: ₹1,04,530

Vadodara

  • 24-carat gold: ₹1,39,420
  • 22-carat gold: ₹1,27,800
  • 18-carat gold: ₹1,04,580

Ahmedabad

  • 24-carat gold: ₹1,39,420
  • 22-carat gold: ₹1,27,800
  • 18-carat gold: ₹1,04,580

Silver Prices Today – November 2, 2026:

Chennai

  • Silver price: ₹2,00,000 per kg

Mumbai

  • Silver price: ₹2,00,000 per kg

Delhi

  • Silver price: ₹2,00,000 per kg

Kolkata

  • Silver price: ₹2,00,000 per kg

Bengaluru

  • Silver price: ₹2,00,000 per kg

Hyderabad

  • Silver price: ₹2,00,000 per kg

Kerala

  • Silver price: ₹2,00,000 per kg

Pune

  • Silver price: ₹2,00,000 per kg

Vadodara

  • Silver price: ₹2,00,000 per kg

Ahmedabad

  • Silver price: ₹2,00,000 per kg

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