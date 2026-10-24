Gold and Silver Prices Today, October 24, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices recorded a slight recovery on Saturday, October 24, after falling sharply over the previous few days. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.42 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.30 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.06 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.20 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today – October 24, 2026:
Chennai
- 24-carat gold: ₹1,42,580
- 22-carat gold: ₹1,30,700
- 18-carat gold: ₹1,06,950
Mumbai
- 24-carat gold: ₹1,42,580
- 22-carat gold: ₹1,30,700
- 18-carat gold: ₹1,06,940
Delhi
- 24-carat gold: ₹1,42,730
- 22-carat gold: ₹1,30,850
- 18-carat gold: ₹1,07,090
Kolkata
- 24-carat gold: ₹1,42,580
- 22-carat gold: ₹1,30,700
- 18-carat gold: ₹1,06,940
Bengaluru
- 24-carat gold: ₹1,42,580
- 22-carat gold: ₹1,30,700
- 18-carat gold: ₹1,06,940
Hyderabad
- 24-carat gold: ₹1,42,580
- 22-carat gold: ₹1,30,700
- 18-carat gold: ₹1,06,940
Kerala
- 24-carat gold: ₹1,42,580
- 22-carat gold: ₹1,30,700
- 18-carat gold: ₹1,06,940
Pune
- 24-carat gold: ₹1,42,580
- 22-carat gold: ₹1,30,700
- 18-carat gold: ₹1,06,940
Vadodara
- 24-carat gold: ₹1,42,630
- 22-carat gold: ₹1,30,750
- 18-carat gold: ₹1,06,990
Ahmedabad
- 24-carat gold: ₹1,42,630
- 22-carat gold: ₹1,30,750
- 18-carat gold: ₹1,06,990
Silver Prices Today – October 24, 2026:
Chennai
- Silver price: ₹2,25,000 per kg
Mumbai
- Silver price: ₹2,20,000 per kg
Delhi
- Silver price: ₹2,20,000 per kg
Kolkata
- Silver price: ₹2,20,000 per kg
Bengaluru
- Silver price: ₹2,20,000 per kg
Hyderabad
- Silver price: ₹2,25,000 per kg
Kerala
- Silver price: ₹2,25,000 per kg
Pune
- Silver price: ₹2,20,000 per kg
Vadodara
- Silver price: ₹2,20,000 per kg
Ahmedabad
- Silver price: ₹2,20,000 per kg