Gold and Silver Prices Today, October 24, 2026: Check City-Wise Rates

Oct 24, 2026, 11:57 IST
- Sakshi Post

Gold prices recorded a slight recovery on Saturday, October 24, after falling sharply over the previous few days. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.42 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.30 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.06 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.20 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today – October 24, 2026:

Chennai

  • 24-carat gold: ₹1,42,580
  • 22-carat gold: ₹1,30,700
  • 18-carat gold: ₹1,06,950

Mumbai

  • 24-carat gold: ₹1,42,580
  • 22-carat gold: ₹1,30,700
  • 18-carat gold: ₹1,06,940

Delhi

  • 24-carat gold: ₹1,42,730
  • 22-carat gold: ₹1,30,850
  • 18-carat gold: ₹1,07,090

Kolkata

  • 24-carat gold: ₹1,42,580
  • 22-carat gold: ₹1,30,700
  • 18-carat gold: ₹1,06,940

Bengaluru

  • 24-carat gold: ₹1,42,580
  • 22-carat gold: ₹1,30,700
  • 18-carat gold: ₹1,06,940

Hyderabad

  • 24-carat gold: ₹1,42,580
  • 22-carat gold: ₹1,30,700
  • 18-carat gold: ₹1,06,940

Kerala

  • 24-carat gold: ₹1,42,580
  • 22-carat gold: ₹1,30,700
  • 18-carat gold: ₹1,06,940

Pune

  • 24-carat gold: ₹1,42,580
  • 22-carat gold: ₹1,30,700
  • 18-carat gold: ₹1,06,940

Vadodara

  • 24-carat gold: ₹1,42,630
  • 22-carat gold: ₹1,30,750
  • 18-carat gold: ₹1,06,990

Ahmedabad

  • 24-carat gold: ₹1,42,630
  • 22-carat gold: ₹1,30,750
  • 18-carat gold: ₹1,06,990

Silver Prices Today – October 24, 2026:

Chennai

  • Silver price: ₹2,25,000 per kg

Mumbai

  • Silver price: ₹2,20,000 per kg

Delhi

  • Silver price: ₹2,20,000 per kg

Kolkata

  • Silver price: ₹2,20,000 per kg

Bengaluru

  • Silver price: ₹2,20,000 per kg

Hyderabad

  • Silver price: ₹2,25,000 per kg

Kerala

  • Silver price: ₹2,25,000 per kg

Pune

  • Silver price: ₹2,20,000 per kg

Vadodara

  • Silver price: ₹2,20,000 per kg

Ahmedabad

  • Silver price: ₹2,20,000 per kg

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