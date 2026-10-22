Gold and Silver Prices Fall Today, October 22, 2026: Check City-Wise Rates

Oct 22, 2026, 11:57 IST
- Sakshi Post

Gold and silver prices declined in India on Thursday, October 22, 2026, offering buyers a chance to check the latest rates before purchasing jewellery. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.44 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.32 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.08 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.25 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today - October 22, 2026:

Chennai

  • 24K Gold: ₹1,44,380
  • 22K Gold: ₹1,32,350
  • 18K Gold: ₹1,08,350

Mumbai

  • 24K Gold: ₹1,44,380
  • 22K Gold: ₹1,32,350
  • 18K Gold: ₹1,08,290

Delhi

  • 24K Gold: ₹1,44,530
  • 22K Gold: ₹1,32,500
  • 18K Gold: ₹1,08,440

Kolkata

  • 24K Gold: ₹1,44,380
  • 22K Gold: ₹1,32,350
  • 18K Gold: ₹1,08,290

Bengaluru

  • 24K Gold: ₹1,44,380
  • 22K Gold: ₹1,32,350
  • 18K Gold: ₹1,08,290

Hyderabad

  • 24K Gold: ₹1,44,380
  • 22K Gold: ₹1,32,350
  • 18K Gold: ₹1,08,290

Kerala

  • 24K Gold: ₹1,44,380
  • 22K Gold: ₹1,32,350
  • 18K Gold: ₹1,08,290

Pune

  • 24K Gold: ₹1,44,380
  • 22K Gold: ₹1,32,350
  • 18K Gold: ₹1,08,290

Vadodara

  • 24K Gold: ₹1,44,430
  • 22K Gold: ₹1,32,400
  • 18K Gold: ₹1,08,340

Ahmedabad

  • 24K Gold: ₹1,44,430
  • 22K Gold: ₹1,32,400
  • 18K Gold: ₹1,08,340

Silver Prices Today - October 22, 2026:

Chennai

  • Silver: ₹2,25,000 per kg

Mumbai

  • Silver: ₹2,25,000 per kg

Delhi

  • Silver: ₹2,25,000 per kg

Kolkata

  • Silver: ₹2,25,000 per kg

Bengaluru

  • Silver: ₹2,25,000 per kg

Hyderabad

  • Silver: ₹2,25,000 per kg

Kerala

  • Silver: ₹2,25,000 per kg

Pune

  • Silver: ₹2,25,000 per kg

Vadodara

  • Silver: ₹2,25,000 per kg

Ahmedabad

  • Silver: ₹2,25,000 per kg

Read More:

Tags: 
gold prices
Silver prices
Gold and Silver Prices Today
Gold and Silver Prices
gold prices today
Silver prices today
Advertisement
Back to Top