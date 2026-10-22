Gold and Silver Prices Fall Today, October 22, 2026: Check City-Wise Rates

Gold and silver prices declined in India on Thursday, October 22, 2026, offering buyers a chance to check the latest rates before purchasing jewellery. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.44 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.32 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.08 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.25 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today - October 22, 2026:

Chennai

24K Gold: ₹1,44,380

22K Gold: ₹1,32,350

18K Gold: ₹1,08,350

Mumbai

24K Gold: ₹1,44,380

22K Gold: ₹1,32,350

18K Gold: ₹1,08,290

Delhi

24K Gold: ₹1,44,530

22K Gold: ₹1,32,500

18K Gold: ₹1,08,440

Kolkata

24K Gold: ₹1,44,380

22K Gold: ₹1,32,350

18K Gold: ₹1,08,290

Bengaluru

24K Gold: ₹1,44,380

22K Gold: ₹1,32,350

18K Gold: ₹1,08,290

Hyderabad

24K Gold: ₹1,44,380

22K Gold: ₹1,32,350

18K Gold: ₹1,08,290

Kerala

24K Gold: ₹1,44,380

22K Gold: ₹1,32,350

18K Gold: ₹1,08,290

Pune

24K Gold: ₹1,44,380

22K Gold: ₹1,32,350

18K Gold: ₹1,08,290

Vadodara

24K Gold: ₹1,44,430

22K Gold: ₹1,32,400

18K Gold: ₹1,08,340

Ahmedabad

24K Gold: ₹1,44,430

22K Gold: ₹1,32,400

18K Gold: ₹1,08,340

Silver Prices Today - October 22, 2026:

Chennai

Silver: ₹2,25,000 per kg

Mumbai

Silver: ₹2,25,000 per kg

Delhi

Silver: ₹2,25,000 per kg

Kolkata

Silver: ₹2,25,000 per kg

Bengaluru

Silver: ₹2,25,000 per kg

Hyderabad

Silver: ₹2,25,000 per kg

Kerala

Silver: ₹2,25,000 per kg

Pune

Silver: ₹2,25,000 per kg

Vadodara

Silver: ₹2,25,000 per kg

Ahmedabad