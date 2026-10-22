Gold and Silver Prices Fall Today, October 22, 2026: Check City-Wise Rates
Gold and silver prices declined in India on Thursday, October 22, 2026, offering buyers a chance to check the latest rates before purchasing jewellery. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.44 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.32 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.08 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.25 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today - October 22, 2026:
Chennai
- 24K Gold: ₹1,44,380
- 22K Gold: ₹1,32,350
- 18K Gold: ₹1,08,350
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,44,380
- 22K Gold: ₹1,32,350
- 18K Gold: ₹1,08,290
Delhi
- 24K Gold: ₹1,44,530
- 22K Gold: ₹1,32,500
- 18K Gold: ₹1,08,440
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,44,380
- 22K Gold: ₹1,32,350
- 18K Gold: ₹1,08,290
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,44,380
- 22K Gold: ₹1,32,350
- 18K Gold: ₹1,08,290
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,44,380
- 22K Gold: ₹1,32,350
- 18K Gold: ₹1,08,290
Kerala
- 24K Gold: ₹1,44,380
- 22K Gold: ₹1,32,350
- 18K Gold: ₹1,08,290
Pune
- 24K Gold: ₹1,44,380
- 22K Gold: ₹1,32,350
- 18K Gold: ₹1,08,290
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,44,430
- 22K Gold: ₹1,32,400
- 18K Gold: ₹1,08,340
Ahmedabad
- 24K Gold: ₹1,44,430
- 22K Gold: ₹1,32,400
- 18K Gold: ₹1,08,340
Silver Prices Today - October 22, 2026:
Chennai
- Silver: ₹2,25,000 per kg
Mumbai
- Silver: ₹2,25,000 per kg
Delhi
- Silver: ₹2,25,000 per kg
Kolkata
- Silver: ₹2,25,000 per kg
Bengaluru
- Silver: ₹2,25,000 per kg
Hyderabad
- Silver: ₹2,25,000 per kg
Kerala
- Silver: ₹2,25,000 per kg
Pune
- Silver: ₹2,25,000 per kg
Vadodara
- Silver: ₹2,25,000 per kg
Ahmedabad
- Silver: ₹2,25,000 per kg