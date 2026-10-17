Gold and Silver Prices Today, October 17, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices increased slightly in India on Saturday, October 17, 2026, while silver prices remained unchanged. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.47 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.35 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.11 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.30 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today - October 17, 2026:
Chennai
- 24K Gold: ₹1,47,660
- 22K Gold: ₹1,35,350
- 18K Gold: ₹1,11,250
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,47,660
- 22K Gold: ₹1,35,350
- 18K Gold: ₹1,10,740
Delhi
- 24K Gold: ₹1,47,810
- 22K Gold: ₹1,35,500
- 18K Gold: ₹1,10,890
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,47,660
- 22K Gold: ₹1,35,350
- 18K Gold: ₹1,10,740
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,47,660
- 22K Gold: ₹1,35,350
- 18K Gold: ₹1,10,740
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,47,660
- 22K Gold: ₹1,35,350
- 18K Gold: ₹1,10,740
Kerala
- 24K Gold: ₹1,47,660
- 22K Gold: ₹1,35,350
- 18K Gold: ₹1,10,740
Pune
- 24K Gold: ₹1,47,660
- 22K Gold: ₹1,35,350
- 18K Gold: ₹1,10,740
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,47,710
- 22K Gold: ₹1,35,400
- 18K Gold: ₹1,10,790
Ahmedabad
- 24K Gold: ₹1,47,710
- 22K Gold: ₹1,35,400
- 18K Gold: ₹1,10,790
Silver Rate Today - October 17, 2026:
Chennai
- Silver: ₹2,40,000 per kg
Mumbai
- Silver: ₹2,30,000 per kg
Delhi
- Silver: ₹2,30,000 per kg
Kolkata
- Silver: ₹2,30,000 per kg
Bengaluru
- Silver: ₹2,30,000 per kg
Hyderabad
- Silver: ₹2,40,000 per kg
Kerala
- Silver: ₹2,40,000 per kg
Pune
- Silver: ₹2,30,000 per kg
Vadodara
- Silver: ₹2,30,000 per kg
Ahmedabad
- Silver: ₹2,30,000 per kg