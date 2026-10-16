Gold and Silver Prices Today, October 16, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices declined in India on Friday, October 16, 2026, while silver prices remained unchanged compared with the previous day. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.47 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.35 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.11 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.30 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today - October 16, 2026:
Chennai
- 24K Gold: ₹1,47,440
- 22K Gold: ₹1,35,150
- 18K Gold: ₹1,11,150
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,47,440
- 22K Gold: ₹1,35,150
- 18K Gold: ₹1,10,580
Delhi
- 24K Gold: ₹1,47,590
- 22K Gold: ₹1,35,300
- 18K Gold: ₹1,10,730
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,47,440
- 22K Gold: ₹1,35,150
- 18K Gold: ₹1,10,580
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,47,440
- 22K Gold: ₹1,35,150
- 18K Gold: ₹1,10,580
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,47,440
- 22K Gold: ₹1,35,150
- 18K Gold: ₹1,10,580
Kerala
- 24K Gold: ₹1,47,440
- 22K Gold: ₹1,35,150
- 18K Gold: ₹1,10,580
Pune
- 24K Gold: ₹1,47,440
- 22K Gold: ₹1,35,150
- 18K Gold: ₹1,10,580
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,47,490
- 22K Gold: ₹1,35,200
- 18K Gold: ₹1,10,630
Ahmedabad
- 24K Gold: ₹1,47,490
- 22K Gold: ₹1,35,200
- 18K Gold: ₹1,10,630
Silver Rate Today - October 16, 2026:
Chennai
- Silver: ₹2,40,000 per kg
Mumbai
- Silver: ₹2,30,000 per kg
Delhi
- Silver: ₹2,30,000 per kg
Kolkata
- Silver: ₹2,30,000 per kg
Bengaluru
- Silver: ₹2,30,000 per kg
Hyderabad
- Silver: ₹2,40,000 per kg
Kerala
- Silver: ₹2,40,000 per kg
Pune
- Silver: ₹2,30,000 per kg
Vadodara
- Silver: ₹2,30,000 per kg
Ahmedabad
- Silver: ₹2,30,000 per kg