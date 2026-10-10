Gold and Silver Prices Rise Today, October 10, 2026: Check City-Wise Rates
Gold and silver prices increased in India on Saturday, October 10, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.51 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.38 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.13 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.40 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today, October 10, 2026:
Hyderabad
- 24-carat gold: ₹1,51,420
- 22-carat gold: ₹1,38,800
- 18-carat gold: ₹1,13,570
Chennai
- 24-carat gold: ₹1,51,420
- 22-carat gold: ₹1,38,800
- 18-carat gold: ₹1,14,000
Mumbai
- 24-carat gold: ₹1,51,420
- 22-carat gold: ₹1,38,800
- 18-carat gold: ₹1,13,570
Delhi
- 24-carat gold: ₹1,51,570
- 22-carat gold: ₹1,38,950
- 18-carat gold: ₹1,13,720
Bengaluru
- 24-carat gold: ₹1,51,420
- 22-carat gold: ₹1,38,800
- 18-carat gold: ₹1,13,570
Kolkata
- 24-carat gold: ₹1,51,420
- 22-carat gold: ₹1,38,800
- 18-carat gold: ₹1,13,570
Pune
- 24-carat gold: ₹1,51,420
- 22-carat gold: ₹1,38,800
- 18-carat gold: ₹1,13,570
Ahmedabad
- 24-carat gold: ₹1,51,470
- 22-carat gold: ₹1,38,850
- 18-carat gold: ₹1,13,620
Vadodara
- 24-carat gold: ₹1,51,470
- 22-carat gold: ₹1,38,850
- 18-carat gold: ₹1,13,620
Silver Prices Today, October 10, 2026:
- Hyderabad: ₹2,45,000
- Chennai: ₹2,45,000
- Mumbai: ₹2,40,000
- Delhi: ₹2,40,000
- Bengaluru: ₹2,40,000
- Kolkata: ₹2,40,000
- Pune: ₹2,40,000
- Ahmedabad: ₹2,40,000
- Vadodara: ₹2,40,000