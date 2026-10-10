Gold and Silver Prices Rise Today, October 10, 2026: Check City-Wise Rates

Oct 10, 2026, 11:49 IST
- Sakshi Post

Gold and silver prices increased in India on Saturday, October 10, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.51 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.38 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.13 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.40 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today, October 10, 2026:

Hyderabad

  • 24-carat gold: ₹1,51,420
  • 22-carat gold: ₹1,38,800
  • 18-carat gold: ₹1,13,570

Chennai

  • 24-carat gold: ₹1,51,420
  • 22-carat gold: ₹1,38,800
  • 18-carat gold: ₹1,14,000

Mumbai

  • 24-carat gold: ₹1,51,420
  • 22-carat gold: ₹1,38,800
  • 18-carat gold: ₹1,13,570

Delhi

  • 24-carat gold: ₹1,51,570
  • 22-carat gold: ₹1,38,950
  • 18-carat gold: ₹1,13,720

Bengaluru

  • 24-carat gold: ₹1,51,420
  • 22-carat gold: ₹1,38,800
  • 18-carat gold: ₹1,13,570

Kolkata

  • 24-carat gold: ₹1,51,420
  • 22-carat gold: ₹1,38,800
  • 18-carat gold: ₹1,13,570

Pune

  • 24-carat gold: ₹1,51,420
  • 22-carat gold: ₹1,38,800
  • 18-carat gold: ₹1,13,570

Ahmedabad

  • 24-carat gold: ₹1,51,470
  • 22-carat gold: ₹1,38,850
  • 18-carat gold: ₹1,13,620

Vadodara

  • 24-carat gold: ₹1,51,470
  • 22-carat gold: ₹1,38,850
  • 18-carat gold: ₹1,13,620

Silver Prices Today, October 10, 2026:

  • Hyderabad: ₹2,45,000
  • Chennai: ₹2,45,000
  • Mumbai: ₹2,40,000
  • Delhi: ₹2,40,000
  • Bengaluru: ₹2,40,000
  • Kolkata: ₹2,40,000
  • Pune: ₹2,40,000
  • Ahmedabad: ₹2,40,000
  • Vadodara: ₹2,40,000

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