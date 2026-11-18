Gold and Silver Prices Fall Today, November 18, 2026: Check City-Wise Rates
Gold and silver prices witnessed a sharp decline across India on Wednesday, November 18, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.33 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.22 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.00 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹1.85 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today – November 18, 2026
Chennai
- 24K Gold: ₹1,33,260
- 22K Gold: ₹1,22,150
- 18K Gold: ₹1,00,000
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,33,260
- 22K Gold: ₹1,22,150
- 18K Gold: ₹99,940
Delhi
- 24K Gold: ₹1,33,410
- 22K Gold: ₹1,22,300
- 18K Gold: ₹1,00,100
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,33,260
- 22K Gold: ₹1,22,150
- 18K Gold: ₹99,940
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,33,260
- 22K Gold: ₹1,22,150
- 18K Gold: ₹99,940
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,33,260
- 22K Gold: ₹1,22,150
- 18K Gold: ₹99,940
Kerala
- 24K Gold: ₹1,33,260
- 22K Gold: ₹1,22,150
- 18K Gold: ₹99,940
Pune
- 24K Gold: ₹1,33,260
- 22K Gold: ₹1,22,150
- 18K Gold: ₹99,940
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,33,310
- 22K Gold: ₹1,22,200
- 18K Gold: ₹99,990
Ahmedabad
- 24K Gold: ₹1,33,310
- 22K Gold: ₹1,22,200
- 18K Gold: ₹99,990
Silver Prices Today – November 18, 2026
- Chennai: ₹1,85,000
- Mumbai: ₹1,85,000
- Delhi: ₹1,85,000
- Kolkata: ₹1,85,000
- Bengaluru: ₹1,85,000
- Hyderabad: ₹1,85,000
- Kerala: ₹1,85,000
- Pune: ₹1,85,000
- Vadodara: ₹1,85,000
- Ahmedabad: ₹1,85,000