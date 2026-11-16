Gold and Silver Prices Fall Today, November 16, 2026: Check City-Wise Rates

Nov 16, 2026, 11:49 IST
- Sakshi Post

Gold and silver prices witnessed a sharp decline across India on Monday, November 16, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.36 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.25 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.02 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹1.90 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today – November 16, 2026

Chennai

  • 24K Gold: ₹1,36,800
  • 22K Gold: ₹1,25,400
  • 18K Gold: ₹1,02,600

Mumbai

  • 24K Gold: ₹1,36,800
  • 22K Gold: ₹1,25,400
  • 18K Gold: ₹1,02,600

Delhi

  • 24K Gold: ₹1,36,950
  • 22K Gold: ₹1,25,550
  • 18K Gold: ₹1,02,750

Kolkata

  • 24K Gold: ₹1,36,800
  • 22K Gold: ₹1,25,400
  • 18K Gold: ₹1,02,600

Bengaluru

  • 24K Gold: ₹1,36,800
  • 22K Gold: ₹1,25,400
  • 18K Gold: ₹1,02,600

Hyderabad

  • 24K Gold: ₹1,36,800
  • 22K Gold: ₹1,25,400
  • 18K Gold: ₹1,02,600

Kerala

  • 24K Gold: ₹1,36,800
  • 22K Gold: ₹1,25,400
  • 18K Gold: ₹1,02,600

Pune

  • 24K Gold: ₹1,36,800
  • 22K Gold: ₹1,25,400
  • 18K Gold: ₹1,02,600

Vadodara

  • 24K Gold: ₹1,36,850
  • 22K Gold: ₹1,25,450
  • 18K Gold: ₹1,02,650

Ahmedabad

  • 24K Gold: ₹1,36,850
  • 22K Gold: ₹1,25,450
  • 18K Gold: ₹1,02,650

Silver Prices Today – November 16, 2026

  • Chennai: ₹1,90,000
  • Mumbai: ₹1,90,000
  • Delhi: ₹1,90,000
  • Kolkata: ₹1,90,000
  • Bengaluru: ₹1,90,000
  • Hyderabad: ₹1,90,000
  • Kerala: ₹1,90,000
  • Pune: ₹1,90,000
  • Vadodara: ₹1,90,000
  • Ahmedabad: ₹1,90,000

Read More:

Tags: 
gold prices
Silver prices
Gold and Silver Prices
Gold and Silver Prices Today
gold prices today
Silver prices today
Advertisement
Back to Top