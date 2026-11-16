Gold and Silver Prices Fall Today, November 16, 2026: Check City-Wise Rates
Gold and silver prices witnessed a sharp decline across India on Monday, November 16, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.36 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.25 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.02 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹1.90 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today – November 16, 2026
Chennai
- 24K Gold: ₹1,36,800
- 22K Gold: ₹1,25,400
- 18K Gold: ₹1,02,600
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,36,800
- 22K Gold: ₹1,25,400
- 18K Gold: ₹1,02,600
Delhi
- 24K Gold: ₹1,36,950
- 22K Gold: ₹1,25,550
- 18K Gold: ₹1,02,750
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,36,800
- 22K Gold: ₹1,25,400
- 18K Gold: ₹1,02,600
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,36,800
- 22K Gold: ₹1,25,400
- 18K Gold: ₹1,02,600
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,36,800
- 22K Gold: ₹1,25,400
- 18K Gold: ₹1,02,600
Kerala
- 24K Gold: ₹1,36,800
- 22K Gold: ₹1,25,400
- 18K Gold: ₹1,02,600
Pune
- 24K Gold: ₹1,36,800
- 22K Gold: ₹1,25,400
- 18K Gold: ₹1,02,600
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,36,850
- 22K Gold: ₹1,25,450
- 18K Gold: ₹1,02,650
Ahmedabad
- 24K Gold: ₹1,36,850
- 22K Gold: ₹1,25,450
- 18K Gold: ₹1,02,650
Silver Prices Today – November 16, 2026
- Chennai: ₹1,90,000
- Mumbai: ₹1,90,000
- Delhi: ₹1,90,000
- Kolkata: ₹1,90,000
- Bengaluru: ₹1,90,000
- Hyderabad: ₹1,90,000
- Kerala: ₹1,90,000
- Pune: ₹1,90,000
- Vadodara: ₹1,90,000
- Ahmedabad: ₹1,90,000