Gold and Silver Prices Today, November 10, 2026: Check City-Wise Rates

Nov 10, 2026, 12:00 IST
- Sakshi Post

Gold prices witnessed a decline across India on Tuesday, November 10, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.44 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.32 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.08 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.05 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today – November 10, 2026:

Chennai

  • 24K Gold: ₹1,44,110
  • 22K Gold: ₹1,32,100
  • 18K Gold: ₹1,08,100

Mumbai

  • 24K Gold: ₹1,44,110
  • 22K Gold: ₹1,32,100
  • 18K Gold: ₹1,08,080

Delhi

  • 24K Gold: ₹1,44,260
  • 22K Gold: ₹1,32,250
  • 18K Gold: ₹1,08,230

Kolkata

  • 24K Gold: ₹1,44,110
  • 22K Gold: ₹1,32,100
  • 18K Gold: ₹1,08,080

Bengaluru

  • 24K Gold: ₹1,44,110
  • 22K Gold: ₹1,32,100
  • 18K Gold: ₹1,08,080

Hyderabad

  • 24K Gold: ₹1,44,110
  • 22K Gold: ₹1,32,100
  • 18K Gold: ₹1,08,080

Kerala

  • 24K Gold: ₹1,44,110
  • 22K Gold: ₹1,32,100
  • 18K Gold: ₹1,08,080

Pune

  • 24K Gold: ₹1,44,110
  • 22K Gold: ₹1,32,100
  • 18K Gold: ₹1,08,080

Vadodara

  • 24K Gold: ₹1,44,160
  • 22K Gold: ₹1,32,150
  • 18K Gold: ₹1,08,130

Ahmedabad

  • 24K Gold: ₹1,44,160
  • 22K Gold: ₹1,32,150
  • 18K Gold: ₹1,08,130

Silver Prices Today – November 10, 2026:

  • Chennai: ₹2,05,000
  • Mumbai: ₹2,05,000
  • Delhi: ₹2,05,000
  • Kolkata: ₹2,05,000
  • Bengaluru: ₹2,05,000
  • Hyderabad: ₹2,05,000
  • Kerala: ₹2,05,000
  • Pune: ₹2,05,000
  • Vadodara: ₹2,05,000
  • Ahmedabad: ₹2,05,000

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