Gold and Silver Prices Today, November 10, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices witnessed a decline across India on Tuesday, November 10, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.44 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.32 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.08 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.05 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today – November 10, 2026:
Chennai
- 24K Gold: ₹1,44,110
- 22K Gold: ₹1,32,100
- 18K Gold: ₹1,08,100
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,44,110
- 22K Gold: ₹1,32,100
- 18K Gold: ₹1,08,080
Delhi
- 24K Gold: ₹1,44,260
- 22K Gold: ₹1,32,250
- 18K Gold: ₹1,08,230
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,44,110
- 22K Gold: ₹1,32,100
- 18K Gold: ₹1,08,080
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,44,110
- 22K Gold: ₹1,32,100
- 18K Gold: ₹1,08,080
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,44,110
- 22K Gold: ₹1,32,100
- 18K Gold: ₹1,08,080
Kerala
- 24K Gold: ₹1,44,110
- 22K Gold: ₹1,32,100
- 18K Gold: ₹1,08,080
Pune
- 24K Gold: ₹1,44,110
- 22K Gold: ₹1,32,100
- 18K Gold: ₹1,08,080
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,44,160
- 22K Gold: ₹1,32,150
- 18K Gold: ₹1,08,130
Ahmedabad
- 24K Gold: ₹1,44,160
- 22K Gold: ₹1,32,150
- 18K Gold: ₹1,08,130
Silver Prices Today – November 10, 2026:
- Chennai: ₹2,05,000
- Mumbai: ₹2,05,000
- Delhi: ₹2,05,000
- Kolkata: ₹2,05,000
- Bengaluru: ₹2,05,000
- Hyderabad: ₹2,05,000
- Kerala: ₹2,05,000
- Pune: ₹2,05,000
- Vadodara: ₹2,05,000
- Ahmedabad: ₹2,05,000