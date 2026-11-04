Gold and Silver Prices Today, November 4, 2026: Check City-Wise Rates

Nov 04, 2026, 11:55 IST
- Sakshi Post

Gold prices witnessed a rise across India on Tuesday, November 3, 2026.  According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.39 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.28 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.04 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.00 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today in India – November 3, 2026:

Chennai

  • 24-carat gold: ₹1,39,640
  • 22-carat gold: ₹1,28,000
  • 18-carat gold: ₹1,04,750

Mumbai

  • 24-carat gold: ₹1,39,640
  • 22-carat gold: ₹1,28,000
  • 18-carat gold: ₹1,04,730

Delhi

  • 24-carat gold: ₹1,39,790
  • 22-carat gold: ₹1,28,150
  • 18-carat gold: ₹1,04,880

Kolkata

  • 24-carat gold: ₹1,39,640
  • 22-carat gold: ₹1,28,000
  • 18-carat gold: ₹1,04,730

Bengaluru

  • 24-carat gold: ₹1,39,640
  • 22-carat gold: ₹1,28,000
  • 18-carat gold: ₹1,04,730

Hyderabad

  • 24-carat gold: ₹1,39,640
  • 22-carat gold: ₹1,28,000
  • 18-carat gold: ₹1,04,730

Kerala

  • 24-carat gold: ₹1,39,640
  • 22-carat gold: ₹1,28,000
  • 18-carat gold: ₹1,04,730

Pune

24-carat gold: ₹1,39,640

22-carat gold: ₹1,28,000

18-carat gold: ₹1,04,730

Vadodara

  • 24-carat gold: ₹1,39,690
  • 22-carat gold: ₹1,28,050
  • 18-carat gold: ₹1,04,780

Ahmedabad

  • 24-carat gold: ₹1,39,690
  • 22-carat gold: ₹1,28,050
  • 18-carat gold: ₹1,04,780

Silver Prices Today in India – November 3, 2026:

Chennai

  • Silver price: ₹2,00,000 per kg

Mumbai

  • Silver price: ₹2,00,000 per kg

Delhi

  • Silver price: ₹2,00,000 per kg

Kolkata

  • Silver price: ₹2,00,000 per kg

Bengaluru

  • Silver price: ₹2,00,000 per kg

Hyderabad

  • Silver price: ₹2,00,000 per kg

Kerala

  • Silver price: ₹2,00,000 per kg

Pune

  • Silver price: ₹2,00,000 per kg

Vadodara

  • Silver price: ₹2,00,000 per kg

Ahmedabad

  • Silver price: ₹2,00,000 per kg

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