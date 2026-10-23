Gold and Silver Prices Fall Today, October 23, 2026: Check City-Wise Rates

Oct 23, 2026, 12:17 IST
- Sakshi Post

Gold and silver prices declined in India on Friday, October 23, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.42 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.30 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.06 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.25 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today - October 23, 2026:

Chennai

  • 24K Gold: ₹1,42,480
  • 22K Gold: ₹1,30,600
  • 18K Gold: ₹1,06,900

Mumbai

  • 24K Gold: ₹1,42,480
  • 22K Gold: ₹1,30,600
  • 18K Gold: ₹1,06,860

Delhi

  • 24K Gold: ₹1,42,630
  • 22K Gold: ₹1,30,750
  • 18K Gold: ₹1,06,860

Kolkata

  • 24K Gold: ₹1,42,480
  • 22K Gold: ₹1,30,600
  • 18K Gold: ₹1,06,860

Bengaluru

  • 24K Gold: ₹1,42,480
  • 22K Gold: ₹1,30,600
  • 18K Gold: ₹1,06,860

Hyderabad

  • 24K Gold: ₹1,42,480
  • 22K Gold: ₹1,30,600
  • 18K Gold: ₹1,06,860

Kerala

  • 24K Gold: ₹1,42,480
  • 22K Gold: ₹1,30,600
  • 18K Gold: ₹1,06,860

Pune

  • 24K Gold: ₹1,42,480
  • 22K Gold: ₹1,30,600
  • 18K Gold: ₹1,06,860

Vadodara

  • 24K Gold: ₹1,42,430
  • 22K Gold: ₹1,30,650
  • 18K Gold: ₹1,06,860

Ahmedabad

  • 24K Gold: ₹1,42,430
  • 22K Gold: ₹1,30,650
  • 18K Gold: ₹1,06,860

Silver Rate Today - October 23, 2026:

Chennai

  • Silver: ₹2,25,000 per kg

Mumbai

  • Silver: ₹2,20,000 per kg

Delhi

  • Silver: ₹2,20,000 per kg

Kolkata

  • Silver: ₹2,20,000 per kg

Bengaluru

  • Silver: ₹2,20,000 per kg

Hyderabad

  • Silver: ₹2,25,000 per kg

Kerala

  • Silver: ₹2,25,000 per kg

Pune

  • Silver: ₹2,20,000 per kg

Vadodara

  • Silver: ₹2,20,000 per kg

Ahmedabad

  • Silver: ₹2,20,000 per kg

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