Gold and Silver Prices Fall Today, October 23, 2026: Check City-Wise Rates
Gold and silver prices declined in India on Friday, October 23, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.42 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.30 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.06 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.25 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today - October 23, 2026:
Chennai
- 24K Gold: ₹1,42,480
- 22K Gold: ₹1,30,600
- 18K Gold: ₹1,06,900
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,42,480
- 22K Gold: ₹1,30,600
- 18K Gold: ₹1,06,860
Delhi
- 24K Gold: ₹1,42,630
- 22K Gold: ₹1,30,750
- 18K Gold: ₹1,06,860
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,42,480
- 22K Gold: ₹1,30,600
- 18K Gold: ₹1,06,860
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,42,480
- 22K Gold: ₹1,30,600
- 18K Gold: ₹1,06,860
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,42,480
- 22K Gold: ₹1,30,600
- 18K Gold: ₹1,06,860
Kerala
- 24K Gold: ₹1,42,480
- 22K Gold: ₹1,30,600
- 18K Gold: ₹1,06,860
Pune
- 24K Gold: ₹1,42,480
- 22K Gold: ₹1,30,600
- 18K Gold: ₹1,06,860
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,42,430
- 22K Gold: ₹1,30,650
- 18K Gold: ₹1,06,860
Ahmedabad
- 24K Gold: ₹1,42,430
- 22K Gold: ₹1,30,650
- 18K Gold: ₹1,06,860
Silver Rate Today - October 23, 2026:
Chennai
- Silver: ₹2,25,000 per kg
Mumbai
- Silver: ₹2,20,000 per kg
Delhi
- Silver: ₹2,20,000 per kg
Kolkata
- Silver: ₹2,20,000 per kg
Bengaluru
- Silver: ₹2,20,000 per kg
Hyderabad
- Silver: ₹2,25,000 per kg
Kerala
- Silver: ₹2,25,000 per kg
Pune
- Silver: ₹2,20,000 per kg
Vadodara
- Silver: ₹2,20,000 per kg
Ahmedabad
- Silver: ₹2,20,000 per kg