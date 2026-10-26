Gold and Silver Prices Today, October 26, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices increased on Monday, October 26, 2026, bringing some relief to buyers after recent declines. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.42 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.30 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.07 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.20 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today – October 26, 2026:
Chennai
- 24-carat gold: ₹1,42,750
- 22-carat gold: ₹1,30,850
- 18-carat gold: ₹1,07,050
Mumbai
- 24-carat gold: ₹1,42,750
- 22-carat gold: ₹1,30,850
- 18-carat gold: ₹1,07,060
Delhi
- 24-carat gold: ₹1,42,900
- 22-carat gold: ₹1,31,000
- 18-carat gold: ₹1,07,210
Kolkata
- 24-carat gold: ₹1,42,750
- 22-carat gold: ₹1,30,850
- 18-carat gold: ₹1,07,060
Bengaluru
- 24-carat gold: ₹1,42,750
- 22-carat gold: ₹1,30,850
- 18-carat gold: ₹1,07,060
Hyderabad
- 24-carat gold: ₹1,42,750
- 22-carat gold: ₹1,30,850
- 18-carat gold: ₹1,07,060
Kerala
- 24-carat gold: ₹1,42,750
- 22-carat gold: ₹1,30,850
- 18-carat gold: ₹1,07,060
Pune
- 24-carat gold: ₹1,42,750
- 22-carat gold: ₹1,30,850
- 18-carat gold: ₹1,07,060
Vadodara
- 24-carat gold: ₹1,42,800
- 22-carat gold: ₹1,30,900
- 18-carat gold: ₹1,07,110
Ahmedabad
- 24-carat gold: ₹1,42,800
- 22-carat gold: ₹1,30,900
- 18-carat gold: ₹1,07,110
Silver Prices Today – October 26, 2026:
Chennai
- Silver price: ₹2,20,000 per kg
Mumbai
- Silver price: ₹2,20,000 per kg
Delhi
- Silver price: ₹2,20,000 per kg
Kolkata
- Silver price: ₹2,20,000 per kg
Bengaluru
- Silver price: ₹2,20,000 per kg
Hyderabad
- Silver price: ₹2,20,000 per kg
Kerala
- Silver price: ₹2,20,000 per kg
Pune
- Silver price: ₹2,20,000 per kg
Vadodara
- Silver price: ₹2,20,000 per kg
Ahmedabad
- Silver price: ₹2,20,000 per kg