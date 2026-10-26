Gold and Silver Prices Today, October 26, 2026: Check City-Wise Rates

Oct 26, 2026, 12:07 IST
- Sakshi Post

Gold prices increased on Monday, October 26, 2026, bringing some relief to buyers after recent declines. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.42 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.30 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.07 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.20 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today  – October 26, 2026:

Chennai

  • 24-carat gold: ₹1,42,750
  • 22-carat gold: ₹1,30,850
  • 18-carat gold: ₹1,07,050

Mumbai

  • 24-carat gold: ₹1,42,750
  • 22-carat gold: ₹1,30,850
  • 18-carat gold: ₹1,07,060

Delhi

  • 24-carat gold: ₹1,42,900
  • 22-carat gold: ₹1,31,000
  • 18-carat gold: ₹1,07,210

Kolkata

  • 24-carat gold: ₹1,42,750
  • 22-carat gold: ₹1,30,850
  • 18-carat gold: ₹1,07,060

Bengaluru

  • 24-carat gold: ₹1,42,750
  • 22-carat gold: ₹1,30,850
  • 18-carat gold: ₹1,07,060

Hyderabad

  • 24-carat gold: ₹1,42,750
  • 22-carat gold: ₹1,30,850
  • 18-carat gold: ₹1,07,060

Kerala

  • 24-carat gold: ₹1,42,750
  • 22-carat gold: ₹1,30,850
  • 18-carat gold: ₹1,07,060

Pune

  • 24-carat gold: ₹1,42,750
  • 22-carat gold: ₹1,30,850
  • 18-carat gold: ₹1,07,060

Vadodara

  • 24-carat gold: ₹1,42,800
  • 22-carat gold: ₹1,30,900
  • 18-carat gold: ₹1,07,110

Ahmedabad

  • 24-carat gold: ₹1,42,800
  • 22-carat gold: ₹1,30,900
  • 18-carat gold: ₹1,07,110

Silver Prices Today – October 26, 2026:

Chennai

  • Silver price: ₹2,20,000 per kg

Mumbai

  • Silver price: ₹2,20,000 per kg

Delhi

  • Silver price: ₹2,20,000 per kg

Kolkata

  • Silver price: ₹2,20,000 per kg

Bengaluru

  • Silver price: ₹2,20,000 per kg

Hyderabad

  • Silver price: ₹2,20,000 per kg

Kerala

  • Silver price: ₹2,20,000 per kg

Pune

  • Silver price: ₹2,20,000 per kg

Vadodara

  • Silver price: ₹2,20,000 per kg

Ahmedabad

  • Silver price: ₹2,20,000 per kg

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