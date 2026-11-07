Gold and Silver Prices Today, November 7, 2026: Check City-Wise Rates

Nov 07, 2026, 11:03 IST
- Sakshi Post

Gold and silver prices witnessed minor changes across India on Saturday, November 7, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.43 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.31 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.07 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.05 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today – November 7, 2026:

Chennai

  • 24-carat gold: ₹1,43,570
  • 22-carat gold: ₹1,31,600
  • 18-carat gold: ₹1,07,680

Mumbai

  • 24-carat gold: ₹1,43,570
  • 22-carat gold: ₹1,31,600
  • 18-carat gold: ₹1,07,680

Delhi

  • 24-carat gold: ₹1,43,600
  • 22-carat gold: ₹1,31,750
  • 18-carat gold: ₹1,07,830

Kolkata

  • 24-carat gold: ₹1,43,570
  • 22-carat gold: ₹1,31,600
  • 18-carat gold: ₹1,07,680

Bengaluru

  • 24-carat gold: ₹1,43,570
  • 22-carat gold: ₹1,31,600
  • 18-carat gold: ₹1,07,680

Hyderabad

  • 24-carat gold: ₹1,43,570
  • 22-carat gold: ₹1,31,600
  • 18-carat gold: ₹1,07,680

Kerala

  • 24-carat gold: ₹1,43,570
  • 22-carat gold: ₹1,31,600
  • 18-carat gold: ₹1,07,680

Pune

24-carat gold: ₹1,43,570

22-carat gold: ₹1,31,600

18-carat gold: ₹1,07,680

Vadodara

  • 24-carat gold: ₹1,43,620
  • 22-carat gold: ₹1,31,650
  • 18-carat gold: ₹1,07,730

Ahmedabad

  • 24-carat gold: ₹1,43,620
  • 22-carat gold: ₹1,31,650
  • 18-carat gold: ₹1,07,730

Silver Prices Today – November 7, 2026:

Chennai

  • Silver price: ₹2,04,900 per kg

Mumbai

  • Silver price: ₹2,04,900 per kg

Delhi

  • Silver price: ₹2,04,900 per kg

Kolkata

  • Silver price: ₹2,04,900 per kg

Bengaluru

  • Silver price: ₹2,04,900 per kg

Hyderabad

  • Silver price: ₹2,04,900 per kg

Kerala

  • Silver price: ₹2,04,900 per kg

Pune

  • Silver price: ₹2,04,900 per kg

Vadodara

  • Silver price: ₹2,04,900 per kg

Ahmedabad

  • Silver price: ₹2,04,900 per kg

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