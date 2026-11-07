Gold and Silver Prices Today, November 7, 2026: Check City-Wise Rates
Gold and silver prices witnessed minor changes across India on Saturday, November 7, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.43 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.31 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.07 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.05 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today – November 7, 2026:
Chennai
- 24-carat gold: ₹1,43,570
- 22-carat gold: ₹1,31,600
- 18-carat gold: ₹1,07,680
Mumbai
- 24-carat gold: ₹1,43,570
- 22-carat gold: ₹1,31,600
- 18-carat gold: ₹1,07,680
Delhi
- 24-carat gold: ₹1,43,600
- 22-carat gold: ₹1,31,750
- 18-carat gold: ₹1,07,830
Kolkata
- 24-carat gold: ₹1,43,570
- 22-carat gold: ₹1,31,600
- 18-carat gold: ₹1,07,680
Bengaluru
- 24-carat gold: ₹1,43,570
- 22-carat gold: ₹1,31,600
- 18-carat gold: ₹1,07,680
Hyderabad
- 24-carat gold: ₹1,43,570
- 22-carat gold: ₹1,31,600
- 18-carat gold: ₹1,07,680
Kerala
- 24-carat gold: ₹1,43,570
- 22-carat gold: ₹1,31,600
- 18-carat gold: ₹1,07,680
Pune
24-carat gold: ₹1,43,570
22-carat gold: ₹1,31,600
18-carat gold: ₹1,07,680
Vadodara
- 24-carat gold: ₹1,43,620
- 22-carat gold: ₹1,31,650
- 18-carat gold: ₹1,07,730
Ahmedabad
- 24-carat gold: ₹1,43,620
- 22-carat gold: ₹1,31,650
- 18-carat gold: ₹1,07,730
Silver Prices Today – November 7, 2026:
Chennai
- Silver price: ₹2,04,900 per kg
Mumbai
- Silver price: ₹2,04,900 per kg
Delhi
- Silver price: ₹2,04,900 per kg
Kolkata
- Silver price: ₹2,04,900 per kg
Bengaluru
- Silver price: ₹2,04,900 per kg
Hyderabad
- Silver price: ₹2,04,900 per kg
Kerala
- Silver price: ₹2,04,900 per kg
Pune
- Silver price: ₹2,04,900 per kg
Vadodara
- Silver price: ₹2,04,900 per kg
Ahmedabad
- Silver price: ₹2,04,900 per kg