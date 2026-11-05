Gold and Silver Prices Rise Today, November 5, 2026: Check City-Wise Rates

Nov 05, 2026, 11:51 IST
- Sakshi Post

Gold prices witnessed a sharp rise across India on Thursday, November 5, 2026. The sudden increase has surprised buyers, especially those planning to purchase gold for weddings and upcoming festive occasions.

 According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.46 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.33 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.09 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.10 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today – November 5, 2026:

Chennai

  • 24-carat gold: ₹1,46,020
  • 22-carat gold: ₹1,33,850
  • 18-carat gold: ₹1,09,550

Mumbai

  • 24-carat gold: ₹1,46,020
  • 22-carat gold: ₹1,33,850
  • 18-carat gold: ₹1,09,520

Delhi

  • 24-carat gold: ₹1,46,170
  • 22-carat gold: ₹1,34,000
  • 18-carat gold: ₹1,09,670

Kolkata

  • 24-carat gold: ₹1,46,020
  • 22-carat gold: ₹1,33,850
  • 18-carat gold: ₹1,09,520

Bengaluru

  • 24-carat gold: ₹1,46,020
  • 22-carat gold: ₹1,33,850
  • 18-carat gold: ₹1,09,520

Hyderabad

  • 24-carat gold: ₹1,46,020
  • 22-carat gold: ₹1,33,850
  • 18-carat gold: ₹1,09,520

Kerala

  • 24-carat gold: ₹1,46,020
  • 22-carat gold: ₹1,33,850
  • 18-carat gold: ₹1,09,520

Pune

  • 24-carat gold: ₹1,46,020
  • 22-carat gold: ₹1,33,850
  • 18-carat gold: ₹1,09,520

Vadodara

  • 24-carat gold: ₹1,46,070
  • 22-carat gold: ₹1,33,900
  • 18-carat gold: ₹1,09,570

Ahmedabad

  • 24-carat gold: ₹1,46,070
  • 22-carat gold: ₹1,33,900
  • 18-carat gold: ₹1,09,570

Silver Prices Today – November 5, 2026

Chennai

  • Silver price: ₹2,10,000 per kg

Mumbai

  • Silver price: ₹2,10,000 per kg

Delhi

  • Silver price: ₹2,10,000 per kg

Kolkata

  • Silver price: ₹2,10,000 per kg

Bengaluru

  • Silver price: ₹2,10,000 per kg

Hyderabad

  • Silver price: ₹2,10,000 per kg

Kerala

  • Silver price: ₹2,10,000 per kg

Pune

  • Silver price: ₹2,10,000 per kg

Vadodara

  • Silver price: ₹2,10,000 per kg

Ahmedabad

  • Silver price: ₹2,10,000 per kg

Read More:

Tags: 
gold prices
Silver prices
Gold and Silver Prices Today
Gold and Silver Prices
gold prices today
Silver prices today
Advertisement
Back to Top