Gold and Silver Prices Rise Today, November 5, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices witnessed a sharp rise across India on Thursday, November 5, 2026. The sudden increase has surprised buyers, especially those planning to purchase gold for weddings and upcoming festive occasions.
According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.46 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.33 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.09 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.10 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today – November 5, 2026:
Chennai
- 24-carat gold: ₹1,46,020
- 22-carat gold: ₹1,33,850
- 18-carat gold: ₹1,09,550
Mumbai
- 24-carat gold: ₹1,46,020
- 22-carat gold: ₹1,33,850
- 18-carat gold: ₹1,09,520
Delhi
- 24-carat gold: ₹1,46,170
- 22-carat gold: ₹1,34,000
- 18-carat gold: ₹1,09,670
Kolkata
- 24-carat gold: ₹1,46,020
- 22-carat gold: ₹1,33,850
- 18-carat gold: ₹1,09,520
Bengaluru
- 24-carat gold: ₹1,46,020
- 22-carat gold: ₹1,33,850
- 18-carat gold: ₹1,09,520
Hyderabad
- 24-carat gold: ₹1,46,020
- 22-carat gold: ₹1,33,850
- 18-carat gold: ₹1,09,520
Kerala
- 24-carat gold: ₹1,46,020
- 22-carat gold: ₹1,33,850
- 18-carat gold: ₹1,09,520
Pune
- 24-carat gold: ₹1,46,020
- 22-carat gold: ₹1,33,850
- 18-carat gold: ₹1,09,520
Vadodara
- 24-carat gold: ₹1,46,070
- 22-carat gold: ₹1,33,900
- 18-carat gold: ₹1,09,570
Ahmedabad
- 24-carat gold: ₹1,46,070
- 22-carat gold: ₹1,33,900
- 18-carat gold: ₹1,09,570
Silver Prices Today – November 5, 2026
Chennai
- Silver price: ₹2,10,000 per kg
Mumbai
- Silver price: ₹2,10,000 per kg
Delhi
- Silver price: ₹2,10,000 per kg
Kolkata
- Silver price: ₹2,10,000 per kg
Bengaluru
- Silver price: ₹2,10,000 per kg
Hyderabad
- Silver price: ₹2,10,000 per kg
Kerala
- Silver price: ₹2,10,000 per kg
Pune
- Silver price: ₹2,10,000 per kg
Vadodara
- Silver price: ₹2,10,000 per kg
Ahmedabad
- Silver price: ₹2,10,000 per kg