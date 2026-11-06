Gold and Silver Prices Today, November 6, 2026: Check City-Wise Rates

Nov 06, 2026, 12:09 IST
- Sakshi Post

Gold prices recorded a marginal increase across India on Friday, November 6, 2026.  According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.46 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.33 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.09 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.10 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today – November 6, 2026:

Chennai

  • 24-carat gold: ₹1,46,030
  • 22-carat gold: ₹1,33,860
  • 18-carat gold: ₹1,09,560

Mumbai

  • 24-carat gold: ₹1,46,030
  • 22-carat gold: ₹1,33,860
  • 18-carat gold: ₹1,09,530

Delhi

  • 24-carat gold: ₹1,46,180
  • 22-carat gold: ₹1,34,010
  • 18-carat gold: ₹1,09,680

Kolkata

  • 24-carat gold: ₹1,46,030
  • 22-carat gold: ₹1,33,860
  • 18-carat gold: ₹1,09,530

Bengaluru

  • 24-carat gold: ₹1,46,030
  • 22-carat gold: ₹1,33,860
  • 18-carat gold: ₹1,09,530

Hyderabad

  • 24-carat gold: ₹1,46,030
  • 22-carat gold: ₹1,33,860
  • 18-carat gold: ₹1,09,530

Kerala

  • 24-carat gold: ₹1,46,030
  • 22-carat gold: ₹1,33,860
  • 18-carat gold: ₹1,09,530

Pune

  • 24-carat gold: ₹1,46,030
  • 22-carat gold: ₹1,33,860
  • 18-carat gold: ₹1,09,530

Vadodara

  • 24-carat gold: ₹1,46,080
  • 22-carat gold: ₹1,33,910
  • 18-carat gold: ₹1,09,580

Ahmedabad

  • 24-carat gold: ₹1,46,080
  • 22-carat gold: ₹1,33,910
  • 18-carat gold: ₹1,09,580

Silver Prices Today – November 6, 2026:

Chennai

  • Silver price: ₹2,09,900 per kg

Mumbai

  • Silver price: ₹2,10,100 per kg

Delhi

  • Silver price: ₹2,10,100 per kg

Kolkata

  • Silver price: ₹2,10,100 per kg

Bengaluru

  • Silver price: ₹2,10,100 per kg

Hyderabad

  • Silver price: ₹2,09,900 per kg

Kerala

  • Silver price: ₹2,09,900 per kg

Pune

  • Silver price: ₹2,10,100 per kg

Vadodara

  • Silver price: ₹2,10,100 per kg

Ahmedabad

  • Silver price: ₹2,10,100 per kg

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