Gold and Silver Prices Today, November 6, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices recorded a marginal increase across India on Friday, November 6, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.46 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.33 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.09 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.10 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today – November 6, 2026:
Chennai
- 24-carat gold: ₹1,46,030
- 22-carat gold: ₹1,33,860
- 18-carat gold: ₹1,09,560
Mumbai
- 24-carat gold: ₹1,46,030
- 22-carat gold: ₹1,33,860
- 18-carat gold: ₹1,09,530
Delhi
- 24-carat gold: ₹1,46,180
- 22-carat gold: ₹1,34,010
- 18-carat gold: ₹1,09,680
Kolkata
- 24-carat gold: ₹1,46,030
- 22-carat gold: ₹1,33,860
- 18-carat gold: ₹1,09,530
Bengaluru
- 24-carat gold: ₹1,46,030
- 22-carat gold: ₹1,33,860
- 18-carat gold: ₹1,09,530
Hyderabad
- 24-carat gold: ₹1,46,030
- 22-carat gold: ₹1,33,860
- 18-carat gold: ₹1,09,530
Kerala
- 24-carat gold: ₹1,46,030
- 22-carat gold: ₹1,33,860
- 18-carat gold: ₹1,09,530
Pune
- 24-carat gold: ₹1,46,030
- 22-carat gold: ₹1,33,860
- 18-carat gold: ₹1,09,530
Vadodara
- 24-carat gold: ₹1,46,080
- 22-carat gold: ₹1,33,910
- 18-carat gold: ₹1,09,580
Ahmedabad
- 24-carat gold: ₹1,46,080
- 22-carat gold: ₹1,33,910
- 18-carat gold: ₹1,09,580
Silver Prices Today – November 6, 2026:
Chennai
- Silver price: ₹2,09,900 per kg
Mumbai
- Silver price: ₹2,10,100 per kg
Delhi
- Silver price: ₹2,10,100 per kg
Kolkata
- Silver price: ₹2,10,100 per kg
Bengaluru
- Silver price: ₹2,10,100 per kg
Hyderabad
- Silver price: ₹2,09,900 per kg
Kerala
- Silver price: ₹2,09,900 per kg
Pune
- Silver price: ₹2,10,100 per kg
Vadodara
- Silver price: ₹2,10,100 per kg
Ahmedabad
- Silver price: ₹2,10,100 per kg