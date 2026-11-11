Gold and Silver Prices Fall Today, November 11, 2026: Check City-Wise Rates

Nov 11, 2026, 11:52 IST
- Sakshi Post

Gold and silver prices witnessed a significant decline across India on Wednesday, November 11, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.41 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.30 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.06 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.00 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today – November 11, 2026:

Chennai

  • 24K Gold: ₹1,41,980
  • 22K Gold: ₹1,30,150
  • 18K Gold: ₹1,06,500

Mumbai

  • 24K Gold: ₹1,41,980
  • 22K Gold: ₹1,30,150
  • 18K Gold: ₹1,06,490

Delhi

  • 24K Gold: ₹1,42,130
  • 22K Gold: ₹1,30,300
  • 18K Gold: ₹1,06,640

Kolkata

  • 24K Gold: ₹1,41,980
  • 22K Gold: ₹1,30,150
  • 18K Gold: ₹1,06,490

Bengaluru

  • 24K Gold: ₹1,41,980
  • 22K Gold: ₹1,30,150
  • 18K Gold: ₹1,06,490

Hyderabad

  • 24K Gold: ₹1,41,980
  • 22K Gold: ₹1,30,150
  • 18K Gold: ₹1,06,490

Kerala

  • 24K Gold: ₹1,41,980
  • 22K Gold: ₹1,30,150
  • 18K Gold: ₹1,06,490

Pune

  • 24K Gold: ₹1,41,980
  • 22K Gold: ₹1,30,150
  • 18K Gold: ₹1,06,490

Vadodara

  • 24K Gold: ₹1,42,030
  • 22K Gold: ₹1,30,200
  • 18K Gold: ₹1,06,540

Ahmedabad

  • 24K Gold: ₹1,42,030
  • 22K Gold: ₹1,30,200
  • 18K Gold: ₹1,06,540

Silver Prices Today – November 11, 2026:

  • Chennai: ₹2,00,000
  • Mumbai: ₹2,00,000
  • Delhi: ₹2,00,000
  • Kolkata: ₹2,00,000
  • Bengaluru: ₹2,00,000
  • Hyderabad: ₹2,00,000
  • Kerala: ₹2,00,000
  • Pune: ₹2,00,000
  • Vadodara: ₹2,00,000
  • Ahmedabad: ₹2,00,000

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