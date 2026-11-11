Gold and Silver Prices Fall Today, November 11, 2026: Check City-Wise Rates
Gold and silver prices witnessed a significant decline across India on Wednesday, November 11, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.41 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.30 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.06 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.00 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today – November 11, 2026:
Chennai
- 24K Gold: ₹1,41,980
- 22K Gold: ₹1,30,150
- 18K Gold: ₹1,06,500
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,41,980
- 22K Gold: ₹1,30,150
- 18K Gold: ₹1,06,490
Delhi
- 24K Gold: ₹1,42,130
- 22K Gold: ₹1,30,300
- 18K Gold: ₹1,06,640
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,41,980
- 22K Gold: ₹1,30,150
- 18K Gold: ₹1,06,490
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,41,980
- 22K Gold: ₹1,30,150
- 18K Gold: ₹1,06,490
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,41,980
- 22K Gold: ₹1,30,150
- 18K Gold: ₹1,06,490
Kerala
- 24K Gold: ₹1,41,980
- 22K Gold: ₹1,30,150
- 18K Gold: ₹1,06,490
Pune
- 24K Gold: ₹1,41,980
- 22K Gold: ₹1,30,150
- 18K Gold: ₹1,06,490
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,42,030
- 22K Gold: ₹1,30,200
- 18K Gold: ₹1,06,540
Ahmedabad
- 24K Gold: ₹1,42,030
- 22K Gold: ₹1,30,200
- 18K Gold: ₹1,06,540
Silver Prices Today – November 11, 2026:
- Chennai: ₹2,00,000
- Mumbai: ₹2,00,000
- Delhi: ₹2,00,000
- Kolkata: ₹2,00,000
- Bengaluru: ₹2,00,000
- Hyderabad: ₹2,00,000
- Kerala: ₹2,00,000
- Pune: ₹2,00,000
- Vadodara: ₹2,00,000
- Ahmedabad: ₹2,00,000