Gold and Silver Prices Today, November 14, 2026: Check City-Wise Rates

Nov 14, 2026, 11:59 IST
- Sakshi Post

Gold prices witnessed a slight increase across India on Saturday, November 14, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.37 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.26 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.03 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹1.95 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today – November 14, 2026

Chennai

  • 24K Gold: ₹1,37,620
  • 22K Gold: ₹1,26,150
  • 18K Gold: ₹1,03,300

Mumbai

  • 24K Gold: ₹1,37,620
  • 22K Gold: ₹1,26,150
  • 18K Gold: ₹1,03,220

Delhi

  • 24K Gold: ₹1,37,770
  • 22K Gold: ₹1,26,300
  • 18K Gold: ₹1,03,370

Kolkata

  • 24K Gold: ₹1,37,620
  • 22K Gold: ₹1,26,150
  • 18K Gold: ₹1,03,220

Bengaluru

  • 24K Gold: ₹1,37,620
  • 22K Gold: ₹1,26,150
  • 18K Gold: ₹1,03,220

Hyderabad

  • 24K Gold: ₹1,37,620
  • 22K Gold: ₹1,26,150
  • 18K Gold: ₹1,03,300

Kerala

  • 24K Gold: ₹1,37,620
  • 22K Gold: ₹1,26,150
  • 18K Gold: ₹1,03,220

Pune

  • 24K Gold: ₹1,37,620
  • 22K Gold: ₹1,26,150
  • 18K Gold: ₹1,03,220

Vadodara

  • 24K Gold: ₹1,37,670
  • 22K Gold: ₹1,26,200
  • 18K Gold: ₹1,03,270

Ahmedabad

  • 24K Gold: ₹1,37,670
  • 22K Gold: ₹1,26,200
  • 18K Gold: ₹1,03,270

Silver Prices Today – November 14, 2026

  • Chennai: ₹1,95,000
  • Mumbai: ₹1,95,000
  • Delhi: ₹1,95,000
  • Kolkata: ₹1,95,000
  • Bengaluru: ₹1,95,000
  • Hyderabad: ₹1,95,000
  • Kerala: ₹1,95,000
  • Pune: ₹1,95,000
  • Vadodara: ₹1,95,000
  • Ahmedabad: ₹1,95,000

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