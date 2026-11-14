Gold and Silver Prices Today, November 14, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices witnessed a slight increase across India on Saturday, November 14, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.37 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.26 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.03 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹1.95 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today – November 14, 2026
Chennai
- 24K Gold: ₹1,37,620
- 22K Gold: ₹1,26,150
- 18K Gold: ₹1,03,300
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,37,620
- 22K Gold: ₹1,26,150
- 18K Gold: ₹1,03,220
Delhi
- 24K Gold: ₹1,37,770
- 22K Gold: ₹1,26,300
- 18K Gold: ₹1,03,370
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,37,620
- 22K Gold: ₹1,26,150
- 18K Gold: ₹1,03,220
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,37,620
- 22K Gold: ₹1,26,150
- 18K Gold: ₹1,03,220
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,37,620
- 22K Gold: ₹1,26,150
- 18K Gold: ₹1,03,300
Kerala
- 24K Gold: ₹1,37,620
- 22K Gold: ₹1,26,150
- 18K Gold: ₹1,03,220
Pune
- 24K Gold: ₹1,37,620
- 22K Gold: ₹1,26,150
- 18K Gold: ₹1,03,220
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,37,670
- 22K Gold: ₹1,26,200
- 18K Gold: ₹1,03,270
Ahmedabad
- 24K Gold: ₹1,37,670
- 22K Gold: ₹1,26,200
- 18K Gold: ₹1,03,270
Silver Prices Today – November 14, 2026
- Chennai: ₹1,95,000
- Mumbai: ₹1,95,000
- Delhi: ₹1,95,000
- Kolkata: ₹1,95,000
- Bengaluru: ₹1,95,000
- Hyderabad: ₹1,95,000
- Kerala: ₹1,95,000
- Pune: ₹1,95,000
- Vadodara: ₹1,95,000
- Ahmedabad: ₹1,95,000