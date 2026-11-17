Gold and Silver Prices Fall Today, November 17, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices declined across India on Tuesday, November 17, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.36 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.24 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.02 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹1.90 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today – November 17, 2026
Chennai
- 24K Gold: ₹1,36,040
- 22K Gold: ₹1,24,700
- 18K Gold: ₹1,02,050
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,36,040
- 22K Gold: ₹1,24,700
- 18K Gold: ₹1,02,030
Delhi
- 24K Gold: ₹1,36,200
- 22K Gold: ₹1,24,850
- 18K Gold: ₹1,02,180
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,36,040
- 22K Gold: ₹1,24,700
- 18K Gold: ₹1,02,030
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,36,040
- 22K Gold: ₹1,24,700
- 18K Gold: ₹1,02,030
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,36,040
- 22K Gold: ₹1,24,700
- 18K Gold: ₹1,02,030
Kerala
- 24K Gold: ₹1,36,040
- 22K Gold: ₹1,24,700
- 18K Gold: ₹1,02,030
Pune
- 24K Gold: ₹1,36,040
- 22K Gold: ₹1,24,700
- 18K Gold: ₹1,02,030
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,36,100
- 22K Gold: ₹1,24,750
- 18K Gold: ₹1,02,080
Ahmedabad
- 24K Gold: ₹1,36,100
- 22K Gold: ₹1,24,750
- 18K Gold: ₹1,02,080
Silver Prices Today – November 17, 2026
- Chennai: ₹1,90,000
- Mumbai: ₹1,90,000
- Delhi: ₹1,90,000
- Kolkata: ₹1,90,000
- Bengaluru: ₹1,90,000
- Hyderabad: ₹1,90,000
- Kerala: ₹1,90,000
- Pune: ₹1,90,000
- Vadodara: ₹1,90,000
- Ahmedabad: ₹1,90,000