Punjab State Holidays 2026 with Dates; Complete list!
The Punjab government has officially published the gazetted holiday calendar for 2026, offering clarity to government employees, institutions, and the general public well ahead of the new year. The notification was issued on Wednesday, November 26, outlining all mandatory public holidays that will be observed across the state in 2026.
According to the notification, the holiday list will be applicable to all state government offices, boards, corporations, and educational institutions operating under the Punjab administration. The calendar includes national holidays, major religious festivals, martyrdom days, and important anniversaries. As per standard practice, all Saturdays and Sundays will continue to remain weekly holidays.
Officials stated that releasing the holiday schedule in advance will help departments, private organizations, businesses, and citizens plan their work, travel, leave, and official activities more efficiently.
Punjab Gazetted Holidays 2026: Full List
Weekly Holidays
- All Saturdays
- All Sundays
State-Wide Gazetted Holidays
- Republic Day – 26 January (Monday)
- Birthday of Sri Guru Ravidas Ji – 1 February (Sunday)
- Maha Shivratri – 15 February (Sunday)
- Holi – 4 March (Wednesday)
- Eid-ul-Fitr – 21 March (Saturday)
- Martyrdom Day of Shaheed-e-Azam Bhagat Singh, Sukhdev & Rajguru – 23 March (Monday)
- Ram Navami – 26 March (Thursday)
- Mahavir Jayanti – 31 March (Tuesday)
- Good Friday – 3 April (Friday)
- Birthday of Sri Guru Nabha Dass Ji – 8 April (Wednesday)
- Vaisakhi – 14 April (Tuesday)
- Birthday of Dr. B. R. Ambedkar – 14 April (Tuesday)
- Lord Parshuram Jayanti – 19 April (Sunday)
- May Day – 1 May (Friday)
- Eid-ul-Zuha (Bakrid) – 27 May (Wednesday)
- Martyrdom Day of Sri Guru Arjun Dev Ji – 18 June (Thursday)
- Kabir Jayanti – 29 June (Monday)
- Martyrdom Day of Shaheed Udham Singh Ji – 31 July (Friday)
- Independence Day – 15 August (Saturday)
- Janmashtami – 4 September (Friday)
- Birthday of Mahatma Gandhi Ji – 2 October (Friday)
- Maharaja Agrasain Jayanti – 11 October (Sunday)
- Dussehra – 20 October (Tuesday)
- Birthday of Maharishi Valmiki Ji – 26 October (Monday)
- Diwali – 8 November (Sunday)
- Vishwakarma Day – 9 November (Monday)
- Shahidi Divas of S. Kartar Singh Sarabha Ji – 16 November (Monday)
- Gurpurab of Sri Guru Nanak Dev Ji – 24 November (Tuesday)
- Martyrdom Day of Sri Guru Tegh Bahadur Ji – 14 December (Monday)
- Christmas – 25 December (Friday)
- Shaheedi Sabha, Sri Fatehgarh Sahib – 28 December (Monday)
Restricted Holidays for 2026
- New Year’s Day – 1 January (Thursday)
- Lohri – 13 January (Tuesday)
- Nirvana Day of Bhagwan Adinath Ji – 17 January (Saturday)
- Basant Panchami / Birthday of Satguru Ram Singh Ji – 23 January (Friday)
- Hola Mohalla – 4 March (Wednesday)
- International Women’s Day – 8 March (Sunday)
- Buddha Purnima – 1 May (Friday)
- Nirjala Ekadashi – 25 June (Thursday)
- Muharram – 26 June (Friday)
- Death Anniversary of Maharaja Ranjit Singh Ji – 29 June (Monday)
- Milad-un-Nabi / Eid-e-Milad – 26 August (Wednesday)
- Birthday of Baba Jeevan Singh Ji – 5 September (Saturday)
- First Parkash Sri Guru Granth Sahib Ji – 12 September (Saturday)
- Saragarhi Day – 12 September (Saturday)
- Restricted Holiday – 15 September (Tuesday)
- Birthday of Baba Sri Chand Ji – 20 September (Sunday)
- Anant Chaturdashi – 25 September (Friday)
- Birthday of Shaheed Bhagat Singh Ji – 28 September (Monday)
- Birthday of Baba Banda Singh Bahadur Ji – 16 October (Friday)
- Parkash Gurpurab of Sri Guru Ramdas Ji – 27 October (Tuesday)
- Karwa Chauth – 29 October (Thursday)
- All Saints’ Day – 1 November (Sunday)
- Vishwakarma Day (Additional) – 9 November (Monday)
- Gurgaddi Diwas Sri Guru Granth Sahib Ji – 11 November (Wednesday)
- Restricted Holiday – 15 November (Sunday)
- Birthday of Sant Namdev Ji – 20 November (Friday)
- Shaheedi Sabha Sri Fatehgarh Sahib – 26–27 December (Saturday & Sunday)
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