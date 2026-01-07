Karnataka Bank Holiday Calendar 2026 – Complete Month-Wise List
Karnataka will observe a total of 48 bank holidays in 2026, including national events, state festivals, regional celebrations, and the mandatory second and fourth Saturday closures. All public, private, and regional banks functioning in the state will follow this holiday schedule as per RBI norms and state government notifications.
These holidays offer residents an opportunity to plan financial work, travel, and festival celebrations in advance. Below is the month-wise list of bank holidays in Karnataka for 2026.
January 2026 Bank Holidays
- Jan 10 (Saturday) – Second Saturday
- Jan 14 (Wednesday) – Makara Sankranti
- Jan 24 (Saturday) – Fourth Saturday
- Jan 26 (Monday) – Republic Day
February 2026 Bank Holidays
- Feb 14 (Saturday) – Second Saturday
- Feb 15 (Sunday) – Maha Shivaratri
- Feb 28 (Saturday) – Fourth Saturday
March 2026 Bank Holidays
- Mar 14 (Saturday) – Second Saturday
- Mar 20 (Friday) – Ugadi
- Mar 21 (Saturday) – Idul Fitr
- Mar 28 (Saturday) – Fourth Saturday
- Mar 31 (Tuesday) – Mahavir Jayanti
April 2026 Bank Holidays
- Apr 03 (Friday) – Good Friday
- Apr 11 (Saturday) – Second Saturday
- Apr 14 (Tuesday) – Dr B.R. Ambedkar Jayanti
- Apr 20 (Monday) – Basava Jayanti
- Apr 25 (Saturday) – Fourth Saturday
May 2026 Bank Holidays
- May 01 (Friday) – May Day
- May 09 (Saturday) – Second Saturday
- May 23 (Saturday) – Fourth Saturday
- May 27 (Wednesday) – Bakrid / Eid al-Adha
June 2026 Bank Holidays
- Jun 13 (Saturday) – Second Saturday
- Jun 26 (Friday) – Muharram
- Jun 27 (Saturday) – Fourth Saturday
July 2026 Bank Holidays
- Jul 11 (Saturday) – Second Saturday
- Jul 25 (Saturday) – Fourth Saturday
August 2026 Bank Holidays
- Aug 08 (Saturday) – Second Saturday
- Aug 15 (Saturday) – Independence Day
- Aug 22 (Saturday) – Fourth Saturday
- Aug 25 (Tuesday) – Eid-e-Milad
September 2026 Bank Holidays
- Sep 12 (Saturday) – Second Saturday
- Sep 15 (Tuesday) – Ganesh Chaturthi
- Sep 26 (Saturday) – Fourth Saturday
October 2026 Bank Holidays
- Oct 02 (Friday) – Gandhi Jayanti
- Oct 10 (Saturday) – Mahalaya Amavasye
- Oct 20 (Tuesday) – Maha Navami
- Oct 21 (Wednesday) – Vijaya Dashami
- Oct 24 (Saturday) – Fourth Saturday
- Oct 26 (Monday) – Maharishi Valmiki Jayanti
November 2026 Bank Holidays
- Nov 01 (Sunday) – Kannada Rajyothsava
- Nov 08 (Sunday) – Diwali
- Nov 09 (Monday) – Deepavali Holiday
- Nov 14 (Saturday) – Second Saturday
- Nov 27 (Friday) – Kanakadasa Jayanti
- Nov 28 (Saturday) – Fourth Saturday
December 2026 Bank Holidays
- Dec 12 (Saturday) – Second Saturday
- Dec 25 (Friday) – Christmas
- Dec 26 (Saturday) – Fourth Saturday
Plan Banking Work Ahead
With several holidays and weekend closures falling close together, citizens are advised to plan visits to the bank ahead of time. Digital banking services such as UPI, net banking, and mobile apps will continue working on all days, including holidays.
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