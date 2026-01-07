Telangana Holidays 2026: Government Announces Public and Optional Holiday Calendar
The Telangana government has officially released the list of general (public) holidays and optional holidays for the year 2026. These holidays apply to all state government offices and employees across Telangana.
In addition, all government offices will remain closed on all Sundays and second Saturdays throughout the year.
General Holidays in Telangana for 2026
The following dates have been declared as general holidays for 2026:
- January 14 — Bhogi
- January 15 — Sankranti / Pongal
- January 26 — Republic Day
- February 15 — Maha Shivaratri
- March 3 — Holi
- March 19 — Ugadi
- March 21 — Eid-ul-Fitr (Ramzan)
- March 22 — Following Day of Ramzan
- March 27 — Sri Rama Navami
- April 3 — Good Friday
- April 5 — Babu Jagjivan Ram Jayanti
- April 14 — Dr. B.R. Ambedkar Jayanti
- May 27 — Eid-ul-Azha (Bakrid)
- June 26 — Shahadat Imam Hussain
- August 10 — Bonalu
- August 15 — Independence Day
- August 26 — Eid Milad-un-Nabi
- September 4 — Sri Krishna Ashtami
- September 14 — Vinayaka Chavithi
- October 2 — Gandhi Jayanti
- October 18 — Saddula Bathukamma
- October 20 — Vijayadashami
- October 21 — Following Day of Vijayadashami
- November 8 — Deepavali
- November 24 — Kartika Purnima / Guru Nanak Jayanti
- December 25 — Christmas
- December 26 — Boxing Day (Following Day of Christmas)
Optional Holidays for Telangana Government Employees (2026)
State government employees can choose any five optional holidays from the list below, subject to departmental approval:
- January 1 — New Year’s Day
- January 3 — Birthday of Hazrath Ali (R.A)
- January 16 — Kanumu
- January 17 — Shab-e-Meraj
- January 23 — Sri Panchami
- February 4 — Shab-e-Barat
- March 10 — Shahadat Hazrath Ali (R.A)
- March 13 — Jumuatul Wada
- March 17 — Shab-e-Qader
- March 31 — Mahaveer Jayanti
- April 14 — Tamil New Year
- April 20 — Basava Jayanti
- May 1 — Buddha Purnima
- June 4 — Eid-e-Ghadeer
- June 25 — 9th Moharram
- July 16 — Ratha Yatra
- August 4 — Arbayeen
- August 15 — Parsi New Year
- August 21 — Varalakshmi Vratham
- August 28 — Rakhi Purnima
- September 23 — Yaz Dahum Shareef
- October 19 — Mahanavami
- October 26 — Birthday of Syed Mohammed Juvanpuri Mahdi
- November 8 — Naraka Chaturdhi
- December 24 — Christmas Eve
- December 26 — Birthday of Hazrath Ali
Important Notes for Employees
- Optional holidays must be chosen and applied for in advance, as per department rules.
- Dates for Muslim festivals may change depending on moon sighting.
- Any additional government holiday announcements will be issued through official notifications.