Andhra Pradesh Holiday List 2026 – General & Optional Holidays
The Andhra Pradesh government has officially released the general and optional holiday calendar for the year 2026. According to the notification, all state government offices will remain closed on every Sunday and on second Saturdays throughout the year.
In addition to general holidays, government employees are allowed to avail up to five optional holidays in 2026. These optional holidays can be selected from the approved list of festivals and observances, irrespective of the employee’s religion.
The state government has also stated that festivals such as Ramzan, Bakrid, Moharrum, and Eid Milad-un-Nabi, along with some Hindu festivals, are subject to change based on moon sightings or traditional practices. Any change in dates will be officially communicated through electronic and print media.
Andhra Pradesh General Holidays 2026
The following are the official general holidays declared by the Andhra Pradesh government for 2026:
- January 14 (Wednesday) – Bhogi
- January 15 (Thursday) – Makara Sankranti
- January 16 (Friday) – Kanuma
- January 26 (Monday) – Republic Day
- February 15 (Sunday) – Maha Sivaratri
- March 3 (Tuesday) – Holi
- March 19 (Thursday) – Ugadi
- March 20 (Friday) – Eid-ul-Fitr (Ramzan)
- March 27 (Friday) – Sri Rama Navami
- April 3 (Friday) – Good Friday
- April 5 (Sunday) – Babu Jagjivan Ram’s Birthday
- April 14 (Tuesday) – Dr. B.R. Ambedkar’s Birthday
- May 27 (Wednesday) – Eid-ul-Adha (Bakrid)
- June 25 (Thursday) – Moharrum
- August 15 (Saturday) – Independence Day
- August 21 (Friday) – Vara Lakshmi Vratham
- August 25 (Tuesday) – Milad-un-Nabi
- September 4 (Friday) – Sri Krishnaashtami
- September 14 (Monday) – Vinayaka Chavithi
- October 2 (Friday) – Mahatma Gandhi Jayanti
- October 18 (Sunday) – Durgashtami
- October 20 (Tuesday) – Vijaya Dasami
- November 8 (Sunday) – Deepavali
- December 25 (Friday) – Christmas
General Holidays Falling on Sundays in 2026
Some important festivals fall on Sundays and will not result in additional working day closures:
- February 15 – Maha Sivaratri
- April 5 – Babu Jagjivan Ram’s Birthday
- October 18 – Durgashtami
- November 8 – Deepavali
Andhra Pradesh Optional Holidays 2026
Government employees can choose any five optional holidays from the list below:
- January 1 (Thursday) – New Year’s Day
- January 3 (Saturday) – Birthday of Hazrath Ali (R.A.)
- January 16 (Friday) – Shab-e-Meraj
- February 3 (Tuesday) – Shab-e-Barath
- March 11 (Wednesday) – Shahadat of Hazrath Ali (R.A.)
- March 13 (Friday) – Jamatul Veda
- March 15 (Sunday) – Shab-e-Qadar
- March 31 (Tuesday) – Mahaveer Jayanthi
- April 20 (Monday) – Basava Jayanthi
- May 1 (Friday) – Buddha Purnima
- June 3 (Wednesday) – Eid-e-Gadeer
- June 16 (Tuesday) – Moharram (1447 Hijri)
- July 16 (Thursday) – Ratha Yatra
- August 4 (Tuesday) – Arbayeen (Chahallum)
- August 15 (Saturday) – Parsi New Year’s Day
- September 22 (Tuesday) – Yaz Dahum Shareef
- October 10 (Saturday) – Mahalaya Amavasya
- October 27 (Tuesday) – Hazrath Syed Mohammed Juvanpuri Mehdi’s Birthday
- November 24 (Tuesday) – Guru Nanak Jayanthi
- December 24 (Thursday) – Christmas Eve
- December 26 (Saturday) – Boxing Day
Optional Holidays Falling on Weekends
- March 15 (Sunday) – Shab-e-Qadar
- October 10 (Saturday) – Mahalaya Amavasya
Key Takeaway
With a well-balanced mix of national, religious, and cultural holidays, the Andhra Pradesh holiday calendar for 2026 offers employees ample opportunity to plan vacations and personal time efficiently. Employees are advised to keep track of official announcements for any date revisions due to moon sightings or traditional changes.
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