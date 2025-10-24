Hyderabad Rains Today: IMD Issues Yellow Alert Across Telangana
The India Meteorological Department (IMD) has issued a yellow alert, warning of light rain and thunderstorms with wind speeds below 40 kmph in Bhadradri Kothagudem, Hyderabad, Jangaon, Kamareddy, Karimnagar, Khammam, Mahabubabad, Medak, Medchal–Malkajgiri, Narayanpet, Rajanna Sircilla, Rangareddy, Sangareddy, Siddipet, Suryapet, Vikarabad, Warangal, Hanumakonda, and Yadadri Bhuvanagiri districts.
An orange alert has been sounded for Nalgonda in anticipation of moderate rainfall.
Weather experts have cautioned of heavy downpour in several parts of Nalgonda, Suryapet, Khammam, Yadadri–Bhongir, Jangaon, Hanumakonda, Warangal, Mahabubabad, and Bhadradri–Kothagudem. Showers are also expected in Siddipet, Kamareddy, Medak, Sangareddy, Vikarabad, Mahabubnagar, Narayanpet, Rangareddy, Sircilla, and Karimnagar districts.
In Hyderabad, scattered rains are likely from evening to night. The IMD has also issued a rain and thunderstorm alert for Telangana, forecasting light to moderate rain and isolated heavy rainfall across several districts, including Hyderabad, over the next seven days.
According to the seven-day forecast issued at 1 pm on Thursday (October 24) by the Meteorological Centre, Hyderabad, heavy rainfall and thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds (30–40 kmph) are very likely at isolated places in Hyderabad, Rangareddy, Medchal–Malkajgiri, Sangareddy, Mahabubnagar, Nagarkurnool, Nalgonda, Suryapet, Warangal, Khammam, and Bhadrachalam over the next three days.
The IMD has placed parts of Telangana under a yellow alert from October 24 to 27, warning of possible waterlogging, traffic congestion, and power disruptions in low-lying areas due to moderate to heavy rainfall.
For Hyderabad, the forecast suggests light to moderate rain or thundershowers at several locations on Friday and Saturday, with chances of gusty winds and lightning in the evenings. Commuters are advised to plan travel accordingly, as wet and slippery roads could disrupt traffic.
From October 28 onwards, rainfall intensity is expected to ease slightly, though occasional thunderstorms may persist in a few districts, including Hyderabad, Rangareddy, Sangareddy, and Medchal–Malkajgiri.